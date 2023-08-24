حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات في دمياط

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بحيازة اسلحة نارية ومخدرات في دمياط.

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية تشكيل عصابي بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من مخدري الحشيش والبانجو بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط أكدت قيام تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن "ملك أحدهم" كائن بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات - كمية لمخدر البانجو وزنت 60 كيلوجرامًا – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – 3 أفرد محلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(575 ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.