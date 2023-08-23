الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كواليس جديدة في أسباب استقالة توفيق السيد من لجنة الحكام

توفيق السيد، فيتو
توفيق السيد، فيتو

لجنة الحكام، تقدم توفيق السيد عضو لجنة الحكام، باستقالته من اللجنة بعد جلسة جمعته مع اتحاد الكرة بشأن وضع لجنة الحكام.

وعلمت فيتو أن سبب تقديم توفيق السيد باستقالته هو إصرار اتحاد الكرة على تواجد فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام، واعتراضًا منه على أسلوب البرتغالي مع أعضاء لجنة الحكام.

وكشف مصدر أن من ضمن أسباب استقالة توفيق السيد هو حصوله على راتب ضعيف من اتحاد الكرة، في الوقت الذي يحصل فيه بيريرا على راتبه بالدولار.

فيما علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة. 

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

Advertisements

وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس  لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي 

لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.

 

غياب 8 حكام عن معسكر النخبة 

في سياق آخر، تأكد غياب ثمانية حكام عن معسكر حكام النخبة والحكام المرشحين للقائمة الدولية، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء غياب الحكام الثمانية الدوليين عن معسكر حكام النخبة، بعدما اختارهم الاتحاد الإفريقي لإدارة مباراتين في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على النحو التالي:

 

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا. 

 

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي 

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

--------------------------------------------------------

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لجنة الحكام اتحاد الكرة أزمات التحكيم المصري أزمات التحكيم البرتغالي فيتور بيريرا

مواد متعلقة

نادي فولفسبورج يحتج على استمرار سوق الانتقالات بالدوري السعودي

صن داونز يسعى لضم بديل بيرسي تاو

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

الهلال يتصدر القيمة التسويقية بالدوري السعودي

رئيس دكرنس عن دوري المحترفين: اتحاد الكرة يدير مسابقة لن يحاسب عليها

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

زغلول صيام يكتب: أين العدل في الجامعة الأهلية ببنها! رفقا بشباب مصر!

حكاية اختفاء ملفات 3 آلاف عضوية موقوفة بنادي الزمالك

عمال الزمالك المفصولون يطالبون اللجنة الثلاثية بالعودة لوظائفهم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 24-8-2023 في مصر

غضب عمال الزمالك بسبب عدم صرف الراتب المتأخر وهذا موقف اللجنة الثلاثية

بعد غضب جماهير ليفربول، تعرف على خليفة محمد صلاح في تنفيذ ركلات الجزاء

بالأسماء، تفاصيل الحركة القضائية الجديدة (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في السوق المحلي

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

هل مهنة “الميكب أرتيست” حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة

المزيد
الجريدة الرسمية