قبل رحيلها، رابطة الأندية توصي بإقالة بيريرا

صرح مصدر داخل اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، أوصت مجلس الجبلاية، بإقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وأكد المصدر أن قبل رحيل رابطة الأندية المحترفة فقد قدمت توصية بإقالة بيريرا لعدم تطوير الحكام والذين يعتبرون أحد عناصر اللعبة.

وأشارت اللجنة في توصيتها بأنه القرار النهائي بإقالة بيريرا من عدمه يرجع لاتحاد الكرة وأن لجنة الحكام تندرج تحت اختصاصات الاتحاد، ولكن من أجل تطوير اللعبة فعليهم اتخاذ قرار بإقالة بيريرا وتعيين آخر أجنبي أو مصري يفيد الحكام ويطور الأداء من أجل تطوير كافة عناصر لعبة كرة القدم في مصر.

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وشهد معسكر الحكام الذي يقام حاليًا بأحد الفنادق بمدينة نصر، أزمة جديدة للجنة الحكام واتحاد الكرة.

وصرح أحد الحكام، أن اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” تجرى اليوم الإثنين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وفوجئ الحكام بأن اختبارات كوبر للحكام الواعدين ستقام على ملعب الفندق الذي يقيم فيه المعسكر، وإلغاء حجز ملعب جهاز الرياضة التي تقام عليه الاختبارات منذ سنوات.

وفجر المصدر مفاجأة أن اتحاد الكرة قام بحجز ملعب جهاز الرياضة بالفعل من أجل إقامة عليه اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” وتم إلغاء الحجز من قبل أحمد أبوالعلا عضو لجنة الحكام، بحجة ترشيد النفقات للجبلاية.

وأبلغ أبو العلا مجلس جمال علام أنه ألغى حجز الملعب من أجل ترشيد النفقات للاتحاد وأن اختبارات كولر للحكام الواعدين ستقام على الملعب الخاص بالفندق الذي يقيم فيه الحكام المعسكر.

وعلى الرغم من تأكيد مراقب الفيفا أن الملعب الخاص بالفندق لا يسمح لإجراء الاختبارات للحكام الواعدين، إلا أن أبوالعلا أكد له بأنه لا يوجد ملعب آخر وهو كل ما لدينا الآن.

وكشف مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك نظامًا جديدًا ستعلنه الرابطة خلال الأيام القادمة، بشأن صرف بدلات حكام الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رابطة الأندية تتجه لأن تحل محل اتحاد الكرة في تسلم بدلات الحكام من الأندية، على أن تقوم الرابطة بصرف بدلات الحكام بشكل فوري بعد انتهاء مباريات الدوري في الموسم الجديد، على أن يتم الصرف من خلال مراقب المباراة أو مراقب الحكام.

صرف البدلات قبل انطلاق المباريات

وتضمنت المقترحات التي ناقشتها رابطة الأندية مؤخرًا، أن يقوم النادي صاحب الأرض في كل مباراة بسداد مستحقات الحكام بشكل فوري؛ بحيث يتم تسليم قيمة البدلات المالية الخاصة بطاقم الحكام قبل انطلاق اللقاء إلى مراقب المباراة أو مراقب الحكام الموجود في الملعب، على أن يتسلم طاقم الحكام البدلات المالية الخاصة به عقب انتهائه من إدارة المباراة.

وجاء المقترح المقدم من رابطة الأندية مشابها لما كان معمولًا به قبل سنوات، حيث كان يتقاضى طاقم الحكام البدل المالي الخاص به من الفريق المضيف عقب المباراة مباراة.

صرف جزء من مستحقات الحكام

وبدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الأسبوع الماضي، إجراءات صرف مستحقات الحكام المتأخرة بمختلف الدرجات.

وأكد مصدر مسئول في لجنة الحكام لفيتو، أنه سيتم صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد الانتهاء من صرف بدلات الدرجات الأدنى؛ مشيرا إلى أن الصرف سيشمل حكام مباريات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن الموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ومباريات الناشئين ودوري الجمهورية والكرة النسائية وسيتم الصرف لجميع الحكام كاملًا.

وأوضح المصدر، أنه تم توزيع الشيكات للجان الفرعية بالمناطق، وقامت كل لجنة فرعية بعد ذلك بصرف المستحقات للحكام.

بدأ اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملاءهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

بدلات الحكام في كل الدرجات، فيتو

توفيق السيد في معسكر الحكام

وتواجد توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة داخل معسكر الحكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر للمرة الأولى حيث كان قد أعلن بأنه لن يستمر في اللجنة ويرغب في التقدم باستقالته.

ويعتبر ظهور توفيق السيد في معسكر الحكام اليوم للمرة الأولى في ظل غياب بيريرا رئيس لجنة الحكام بمثابة إعلان صريح باستمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة بمباركة من مسئولي اتحاد الكرة.

وكان قد تردد أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام قد طلب استبعاد توفيق السيد من اللجنة بعد شكوى الحكام من طريقة التعيينات للمباريات والتي كان يسيطر عليها توفيق السيد وبعدها تم تسريب خبر قيام توفيق السيد بتقديم استقالته من اللجنة ولكن ظهوره اليوم داخل لجنة الحكام يشير إلى استمراره في موقعه.

وكشفت مصادر أن توفيق السيد تواجد اليوم في المعسكر وأن بيريرا لم يتواجد داخل المعسكر منذ اليوم الأول على عكس ما أثير من تسريبات حول وجود بيريرا وعدم حصوله على إجازة خلال هذه الفترة.

انطلق يوم الخميس الماضي معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا) بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.