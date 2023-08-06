المجاملات تسيطر على معسكر الحكام الواعدين وتجاهل المميزين

الحكام، سيطرت المجاملات على معسكر الحكام الواعدين، المقرر له الأربعاء المقبل من أجل الحصول على رخصة حكام تقنية الفيديو "الفار".

المجاملات تسيطر على معسكر الحكام الواعدين

وشهد المعسكر، اختيار الابن الاصغر لحكم دولي سابق، لا تنطبق عليه الشروط للانضمام لمعسكر الحكام الواعدين.

المثير في الأمر أن الابن الأكبر للحكم الدولي السابق، حصل في وقت سابق على رخصة حكام تقنية الفيديو الفار ويسعى الحكم الدولي السابق لإلحاق نجله الآخر للحصول على تلك الرخصة دون انطباق الشروط عليه.

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كما سيشهد معسكر الحكام الواعدين تواجد حكم آخر من الإسكندرية لا تنطبق عليه الشروط ضمن المعسكر مع تجاهل الحكام المميزين للحصول على رخصة حكام الفار.

وكان مصدر مطلع باتحاد الكرة، كشف عن سبب توتر العلاقة في الأيام الأخيرة بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

تأخر صرف راتب شهرين



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن هناك عدة عوامل تسببت في توتر العلاقة وزيادة حدة الخلافات بين الخواجة البرتغالي بيريرا ومجلس الجبلاية، إلا أن السبب الحقيقي الذي دفع بيريرا للتهديد بفسخ عقده والعودة إلى بلاده فهو تأخر مجلس الجبلاية في صرف راتبه في آخر شهرين.

وأمام انفعال الرجل وتذمره بسبب عدم صرف راتبه وتهديده بكشف الأمر أمام وسائل الإعلام، اضطر المجلس إلى تدبير موارد مالية لصرف راتب الخواجة عن الشهرين الأخيرين.

تأجيل المؤتمر الصحفي لبيريرا



كشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة أن قرار البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بتأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده بمقر الاتحاد لم يكن قرار بيريرا وإنما هو قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر أن السبب الحقيقي في تأجيل موعد المؤتمر يكمن في أن مسئولي الاتحاد علموا بأن عددا كبيرا من الحكام اتفقوا فيما بينهم بالتواجد بمركز شباب الجزيرة، على أن يتوجهوا إلى مقر اتحاد الكرة لحضور المؤتمر والحديث مع وسائل الإعلام، حول عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة، وذلك من أجل إحراج مسئولي اتحاد الكرة أمام الإعلام.

أزمة تعيينات الحكام



وكشفت مصادر من داخل اتحاد الكرة المصري أن أزمة تعيينات الحكام في الموسم المنقضي ستكون على رأس أولويات عمل البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هناك اجتماعا تم مؤخرا بين بيريرا وعدد من الحكام الدوليين المتضررين، تم خلاله شرح تفاصيل عملية المجاملات التي تمت خلال الموسم المنقضي بخصوص تعيينات الحكام، حيث تم توجيه الاتهامات لأشخاص بأعينهم داخل لجنة الحكام وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأشارت المصادر إلى أن بيريرا رئيس لجنة الحكام وعد بحل هذه المشكلة في الموسم الجديد، خاصة وأنه لم يكن له أي دور في تعيين الحكام خلال الفترة الماضية، على اعتبار أنه اتفق مع اتحاد الكرة بأن يبدأ عملية التطوير الشاملة في الموسم الجديد.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن أزمة التعيينات للحكام وما يحدث فيها من مجاملات فجة تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة داخل اتحاد الكرة، وأن عددا من الحكام هددوا بالتصعيد وكشف المستور في هذه الأزمة في حالة عدم حلها من خلال وجود معايير واضحة وثابتة في عملية التعيينات بدلا من المجاملات.