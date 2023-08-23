الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لـشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي 2022 /2023م‎.‎

نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني 85.73%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طلاب  ‏وطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني 70.47%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني 70.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 77.09%.‏

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الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية 

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية، لدولة إندونيسيا بقسميها العلمي والأدبي، ودولة الصومال للقسم العلمي، للعام الدراسي 2022 /2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لدولة إندونيسيا للقسم الأدبي 60.94%، والقسم العلمي 81.75%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الثانوية الأزهرية لدولة الصومال للقسم العلمي 74.36%.

جدير بالذكر أنه تقدم للامتحانات من دولة إندونيسيا من القسم الأدبي 169 طالبا وطالبة، ومن القسم العلمي تقدم 126 طالبا وطالبة، ومن دولة الصومال تقدم من القسم العلمي 40 طالبا وطالبة.

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