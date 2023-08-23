الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك تتسلم عملها رسميا (صور)

اللجنه الثلاثيه لنادي
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا، فيتو

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم  لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه  إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، احمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور ايهاب فاوي وكيل المديريه لشؤون الرياضة، إيمان رمضان مدير ادارة الهيئات ومحمد عراقي مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير اداره الشؤون القانونية وباقي أعضاء اللجنه المشكلة.

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أسماء لجنة الزمالك المؤقتة 

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.

 

اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا
اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك تتسلم عملها رسميًا

 


اجتماع بين حسن موسى وأوسوريو 

وكان حسن موسى أكد في تصريحات لبرنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: “أنه سيعقد جلسة اليوم  مع المدير الفني أوسوريو". 

وأضاف: “أن الجلسة ستتضمن فحص كافة طلبات أوسوريو خلال الفترة المقبلة”. 

ومن ناحية أخرى أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، تسلمت رسميًّا مهام عملها عن طريق مديرية الشباب والرياضة. 

وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت أزمة قانونية داخل نادي الزمالك، بخصوص تسلم اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي مقاليد الأمور بعد صدور قرار تعيينها.

 

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها 

وقال المصدر، إن التسليم والتسلم تم بشكل رسمي بين مديرية الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية، عن طريق تسلم كافة الملفات على الوضع القائم، بعد عدم حضور  المسؤولين التنفيذيين بالنادي بعد تقديم استقالتهم. 

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت تكليف اللجنة الثلاثية المكونة من: اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبد المنعم أبو سريع مديرَا النشاط الرياضي، بإدارة شؤون النادي، وذلك عقب استقالة المجلس السابق بالكامل من منصبه، لحين إجراء الانتخابات القادمة في أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.


من ناحية أخرى، عقدت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء. 

 

من ناحيته قال اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: "أطمئن جمهور الزمالك، واحنا جايين لكي نعمل لنادي الزمالك من أجل أعضائه وجماهيره".

وتابع موسى في تصريحات خاصة لـ"فيتو": تلقيت اتصالات عدَّة من رموز النادي وأكدوا دعمهم لي وللنادي ولجمهور الزمالك والفريق.

وأوضح أن كافة أزمات الزمالك في خطة المجلس الجديد وإمكانية حلها خاصة أزمة القيد.. وقريبًا سنسمع أخبارًا جيدة بشأن التجديد لـ أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح نجمي الفريق الأبيض.

وكان مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، أعلنوا رسميًّا أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

 

 

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