ليفربول يتلقى صدمة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي

تلقى نادي ليفربول ضربة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد فشله في ضم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، المنضمين لصفوف تشيلسي.

وبحسب شبكة "ESPN" رفض نادي فلومينينسي البرازيلي أيضا عرضا من ليفربول بقيمة 30 مليون يورو لضم متوسط الميدان، اللاعب أندريه.

وبحث ليفربول عند ضم أندريه قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية يوم 1 سبتمبر المقبل، لكن يرفض فلومينينسي رحيل الدولي البرازيلي قبل نهاية الموسم.

وأخبر النادي البرازيلي ليفربول بأنه حتى لو تم رفع قيمة العرض، فلن يسمح للاعبه أندريه بالرحيل في الوقت الراهن.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه ليفربول لمواصلة تدعيم وسط ميدانه، وذلك بعد رحيل فابينيو وجوردان هندرسون للاتحاد والاتفاق السعوديين على الترتيب.

ويمتد عقد أندريه مع فلومينينسي حتى ديسمبر من عام 2026، ويعد حاليا من أهم لاعبي الفريق بخوضه 40 مباراة هذا الموسم، ليجذب اهتمام العديد من الأندية.

وسبق أن قدم فولهام عرضا بقمية 20 مليون يورو لضم أندريه في وقت سابق من العام الجاري.

ويرغب فلومينينسي في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم، ويستعد الفريق البرازيلي لمواجهة أولمبيا من باراجواي يوم 24 سبتمبر المقبل في ذهاب ربع النهائي، ويعول على أندريه كثيرا في تحقيق هذا الحلم.

ليفربول يعلن إلغاء طرد ماك أليستر

أعلن نادي ليفربول لاعب وسطه الأرجنتيني ماك أليستر لمباراة نيوكاسل القادمة بالدوري الإنجليزي، بعد إلغاء الطرد الذي حصل عليه.

وكتب ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر: رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على ماك أليستر بعد الاستئناف الناجح ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مباراة السبت الماضي أمام بورنموث.