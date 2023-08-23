الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ليفربول يتلقى صدمة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي

أندريه لاعب فلومينينسي،
أندريه لاعب فلومينينسي، فيتو

تلقى نادي ليفربول ضربة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد فشله في ضم مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، المنضمين لصفوف تشيلسي.

وبحسب شبكة "ESPN" رفض نادي فلومينينسي البرازيلي أيضا عرضا من ليفربول بقيمة 30 مليون يورو لضم متوسط الميدان، اللاعب أندريه.

وبحث ليفربول عند ضم أندريه قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية يوم 1 سبتمبر المقبل، لكن يرفض فلومينينسي رحيل الدولي البرازيلي قبل نهاية الموسم.

وأخبر النادي البرازيلي ليفربول بأنه حتى لو تم رفع قيمة العرض، فلن يسمح للاعبه أندريه بالرحيل في الوقت الراهن.

Advertisements

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه ليفربول لمواصلة تدعيم وسط ميدانه، وذلك بعد رحيل فابينيو وجوردان هندرسون للاتحاد والاتفاق السعوديين على الترتيب.

ويمتد عقد أندريه مع فلومينينسي حتى ديسمبر من عام 2026، ويعد حاليا من أهم لاعبي الفريق بخوضه 40 مباراة هذا الموسم، ليجذب اهتمام العديد من الأندية.

وسبق أن قدم فولهام عرضا بقمية 20 مليون يورو لضم أندريه في وقت سابق من العام الجاري.

ويرغب فلومينينسي في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم، ويستعد الفريق البرازيلي لمواجهة أولمبيا من باراجواي يوم 24 سبتمبر المقبل في ذهاب ربع النهائي، ويعول على أندريه كثيرا في تحقيق هذا الحلم.

ليفربول يعلن إلغاء طرد ماك أليستر

أعلن نادي ليفربول لاعب وسطه الأرجنتيني ماك أليستر لمباراة نيوكاسل القادمة بالدوري الإنجليزي، بعد إلغاء الطرد الذي حصل عليه.

وكتب ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر: رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على ماك أليستر بعد الاستئناف الناجح ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مباراة السبت الماضي أمام بورنموث.

"الابتسامة" شعار محمد صلاح في تدريبات ليفربول بعد أنباء اقترابه من اتحاد جدة

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول نادي ليفربول أندريه فلومينينسي البرازيلي فلومينينسي

مواد متعلقة

ليفربول يعلن إلغاء طرد ماك أليستر

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ليفربول يتجه لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

تعرف على راتب كارلوس بيرينجير مساعد كولر

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

أخبار الزمالك، اللجنة الثلاثية تعد اللاعبين بهذا الأمر

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستخدام الأمثل للتكييف للحفاظ على الأجهزة وتوفير الكهرباء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية