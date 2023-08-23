التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية بالدقهلية
تمكنت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية من التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم وضبط مخالفات تجميع بطاقات لسرقة الدعم من المواطنين.
وجاء ذلك خلال حملة تموينية ترأسها المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يضبط مخابز مخالفة فجر اليوم، بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وقاد الحملة فجر اليوم الأربعاء السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية ناحية مركز شربين -بلقاس – طلخا.
وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٦ مخالفة بيانها كالآتي، محضر تجميع بطاقات ( ٤٨٩ بطاقة )، محضرين تجميع دقيق بلدى مدعم بمخزن بـ( ١٨ شيكارة )، محضر تجميع دقيق بقيمة ( ٦٠ شيكارة )، محضر تصرف في دقيق بقيمة ( ٤ شكائر ).
كما شمل محضر انتهاء من الإنتاج، و٢٢ محضر عدم مطابقة للمواصفات، و٨ محاضر نقص وزن مابين (١٠- ٢١ ) جم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية تموين الدقهلية استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.
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