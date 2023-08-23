الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية بالدقهلية

حملات تمويننية لوكيل
حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

تمكنت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية من التحفظ على 4 أطنان دقيق مدعم وضبط مخالفات تجميع بطاقات لسرقة الدعم من المواطنين.

حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

وجاء ذلك خلال حملة تموينية ترأسها المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يضبط مخابز مخالفة فجر اليوم، بناء على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية ومدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

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حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

وقاد الحملة فجر اليوم الأربعاء  السيد  دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية ناحية مركز شربين -بلقاس – طلخا.

 

حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

 وأسفرت الحملة عن تحرير ٣٦ مخالفة  بيانها كالآتي، محضر  تجميع بطاقات  ( ٤٨٩ بطاقة )، محضرين  تجميع دقيق بلدى مدعم بمخزن   بـ( ١٨ شيكارة )،  محضر تجميع دقيق بقيمة ( ٦٠ شيكارة )، محضر تصرف في دقيق بقيمة ( ٤ شكائر ).
 

حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

 

كما شمل محضر انتهاء من الإنتاج، و٢٢ محضر عدم مطابقة للمواصفات، و٨ محاضر نقص وزن مابين (١٠- ٢١ ) جم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

حملات تمويننية لوكيل تموين الدقهلية علي المخابز، فيتو

وأكدت مديرية تموين الدقهلية استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين حفاظا على حقوق المواطنين.

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