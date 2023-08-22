تموين الشرقية يضبط 8 أطنان قمح مهربة بههيا

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية..

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ضبط 8طن قمح محملة على سيارة جامبو

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي طريق ههيا الدائري من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023 مقدارها ( 7 ) طن و( 645 ) كيلو جرام مجمعة ومهربة بغرض بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 12599 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ علي المضبوطات بشونة أبوشعبان بالزقازيق علي ذمة المحضر.

إدارة تموين بلبيس محافظة الشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس والمحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة الأستاذ أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط مصنع لتعبئة الزيوت النباتية عبارة عن زيت طعام خام مكرر لإعادة تعبئته يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام زيت نباتي سبق استخدامه مجهول المصدر وعليه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمقدار ٤٠٠٠٠ لتر زيت طعام ما يُعادل ٤٠ طن وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم ١٥٦٩١ جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2023 ضد صاحب المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيش على الانشطة التموينية والتجارية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، أيضا شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد (45) شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و(250) كيلوجراما، وتم تحرير المحضر رقم 11069 لسنة 2023 جنح ههيا،و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

المرور بشارع أحمد عرابي بههيا

تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع أحمد عرابي بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد (24) شيكارة دقيق بلدي مدعم مجمعة ومهربة، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها 1 طن و(200) كيلو جرام، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 11116 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر تمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط ( 12 ) قاروصة سجائر، بإجمالي كمية مقدارها ( 120 ) علبة، مخبأة ومحجوبة عن التداول لدى أحد محلات البقالة الممتنعة عن بيع السجائر، وتحرير المحضر رقم 11120 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.