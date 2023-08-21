الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تموين المنيا يضبط 119 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملة تموينية، فيتو
حملة تموينية، فيتو

حررت مديرية التموين بالمنيا، (119) مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية على مدار اليومين الماضيين، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير (119) مخالفة تموينية على مدار يومين منها (106) مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - توقف بدون عذر)، و(13) مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر الرسمي - مجهولة المصدر- شهادة صحية- تجار تموينين - منتهية صلاحية).

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