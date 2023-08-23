باريس سان جيرمان يتلقى صدمة جديدة

تلقى باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، صدمة جديدة بإصابة أحد نجوم الفريق.

وأشار باريس سان جيرمان في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى غياب الكوري الجنوبي لي كانج إن، حتى نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة بسبب إصابة عضلية.

وانضم لي كانج إلى صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من ريال مايوركا الإسباني.

وكان اللاعب الكوري من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها إنريكي منذ توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري.

ترتيب قادة باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، عن ترتيب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، بين قادة الفريق خلال الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء بانقضاء الموسم الجاري، وقد أخبر ناديه باريس سان جيرمان بعدم وجود نية للتجديد.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن مبابي لن يكون القائد الأول لفريق باريس سان جيرمان في الموسم الذي بدأ منذ أسبوعين.

وأضاف التقرير، أن مبابي احتل المركز الرابع في التصويت الذي أجراه الفريق بأكمله بقيادة لويس إنريكي.

Advertisements

وأشار التقرير، إلى أن القائد الأول سيكون البرازيلي الدولي ماركينيوس، والثاني البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا، والثالث الفرنسي الدولي كيمبيمبي، والرابع هو كيليان مبابي.

وتشير التقارير، إلى أن مبابي اتفق مع ريال مدريد، على الانضمام للفريق مجانا في الصيف المقبل.

مبابي يتحدث عن صفقة مانشستر سيتي الجديدة

كشف تقرير صحفي عن انطباع النجم الفرنسي كيليان مبابي تجاه نجم جديد اقترب من التوقيع رسميا لنادي مانشستر سيتي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات سابقة لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يتحدث فيها عن إمكانات دوكو صفقة مانشستر سيتي المنتظرة.

ويسعى مانشستر سيتي لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز، الذي انضم لأهلي جدة السعودي، لذلك اقترب الأزرق السماوي من الحصول على توقيع البلجيكي جيريمي دوكو نجم رين الفرنسي.

وخضع دوكو للكشف الطبي في السيتي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وقال مبابي عن دوكو: "لقد تحدثت مؤخرا مع والدي عن لاعب لفت انتباهي بسبب سرعته".

وأضاف: "خلال السنوات الخمس التي أمضيتها كمحترف، لم أر لاعبا مثله بهذه الانفجارية في خطواته الأولى".

ومن جانبه رد دوكو وقتها، وقال: "شرف أن أتلقى مثل تلك الكلمات من كيليان مبابي".