تفاؤل في باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد مبابي

مبابي، كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، يشعرون بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي، أمس الأحد، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.

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وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.

وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتماما كبيرا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.

وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث أنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يواصل محاولاته لربط الفرنسي كيليان مبابي بعقد جديد، لمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يرى أن تجديد عقد مبابي أصبح أقرب الآن بعدما نجح النادي في تخطي الخلافات وتقريب المواقف في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن ممثلي باريس سيحاولون إنجاز المهمة بكل الطرق الممكنة، لا سيما وأنهم يرون أن الاجتماع الأخير بين مبابي وناصر الخليفي أسفر عن نتائج جيدة انتهت بعودة اللاعب إلى المجموعة الأساسية.



وذكرت "آس" أنه في حالة إصرار مبابي على المغادرة مجانا الصيف المقبل، سيطلب ممثلو باريس من اللاعب الفرنسي التصريح علنا بأن رغبته هي الرحيل عن باريس.

وختمت: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طلب من مبابي إعلان رغبته في الرحيل، لاستكمال ضمه إلى النادي الملكي".

باريس سان جيرمان يتعادل مع تولوز



وتعادل باريس سان جيرمان أمام تولوز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأحرز كيليان امبابي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء من عمر الشوط الثاني بعد مشاركته في الدقيقة 51، وتعادل زكريا أبو خلال في الدقيقة 87.

وعلي صعيد آخر أكد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على استيائه من تصرف زميله السابق نيمار، المنضم حديثا لصفوف الهلال السعودي.

وكان نيمار قد وضع علامة إعجاب من حسابه بموقع إنستجرام، على منشور ذكر أن مبابي طلب بوضوح في 2022 رحيل نيمار، وأن اليوم الذي رحل فيه نجم السامبا بشكل شبه رسمي، عاد مبابي إلى التدريبات بالصدفة.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد لاحظ مبابي، وضع نيمار، إعجابا على المنشور، وشعر باستياء شديد تجاه تصرف اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي لا يشعر بالحزن تجاه رحيل زميله السابق نيمار إلى الهلال السعودي.

وسبق أن زعمت العديد من التقارير في آخر موسمين، أن العلاقة توترت بين نيمار ومبابي، منذ انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان.