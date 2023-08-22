مبابي يصنع الحدث في ريال مدريد بسبب القميص رقم 9

الدوري الإسباني، اقترب ريال مدريد من حدث غير مسبوق في تاريخه خلال الموسم الحالي بسبب كيليان مبابي.

وكانت إدارة ريال مدريد حجزت القميص رقم 9 لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لذا لم يستحوذ عليه أي لاعب حتى الآن.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اقترب ريال مدريد من خوض موسم مع ترك القميص رقم 9 فارغا للمرة الأولى في تاريخ النادي الملكي.



وأشارت إلى أن كل اللاعبين الذي خاضوا دقائق في ريال مدريد، لا يستطيعون تغيير قميصهم إلى رقم 9.

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وأوضحت أن هناك 5 لاعبين فقط في صفوف الميرنجي لديهم الفرصة لنيل القميص التاريخي هذا الموسم، هم أردا جولر وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس وألفارو أودريوزولا وناتشو فيرنانديز.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد لا تزال تحجز الرقم لمبابي هذا الصيف، حيث ينتظر الرئيس فلورنتينو بيريز، استقبال مكالمة قد تغير كل شيء خلال الفترة المتبقية من الميركاتو.

تفاؤل لتجديد عقد مبابي

وكشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، يشعرون بتفاؤل حول موقف الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق، من تجديد عقده مع باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبعوثون من قطر وعقدوا الاجتماع الأول مع ممثلي مبابي، الأحد الماضي، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ومناقشة تجديد العقد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاجتماع الأول كان مرضيا لمسؤولي باريس، كما اتفقوا مع ممثلي مبابي على عقد اللقاء الثاني هذا الأسبوع، وقد يحضره رئيس النادي ناصر الخليفي.



وأوضحت أن هناك حالة كبيرة من التفاؤل لدى باريس بشأن تمديد عقد مبابي، بسبب الرغبة والروح الطيبة التي جرت بها المحادثات بالأمس، بالإضافة إلى موافقة ممثلي النجم الفرنسي على عقد اجتماع ثانٍ.



وذكرت أنه رغم المحادثات، فإن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو، مستنكرين كيف يظهر النادي الإسباني اهتماما كبيرا بالصفقة، ولم يقدم أي عرض حتى الآن.

وكشفت أن موقف إدارة باريس واضح، حيث أنهم منفتحون على بيع مبابي إذا وصل عرض بقيمة 250 مليون يورو، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع للعروض.