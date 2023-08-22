الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إيران تكشف عن حزمة أسلحة جديدة، أبرزها صواريخ سينا وخرمشهر والمسيرة مهاجر 10

صاروخ كروز سينا،
صاروخ كروز "سينا"، فيتو

أفصحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن صاروخ كروز "سينا" الانتحاري ​​الذي صممته وأنتجته الوزارة في معرض الصناعات الدفاعية.

وأوضحت وكالة "فارس" أن مدى هذا الصاروخ الانتحاري الجوال يبلغ 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، لافتة إلى أنه يمكن لهذا الصاروخ خفیف الوزن العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات.

شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا

ويحتوي صاروخ "سينا" على محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، حسب "فارس".

Advertisements

وكشفت وكالة "فارس" أن الصواريخ الانتحارية يتم إطلاقها تجاه الهدف وتتحرك بالجو حتى العثور على التهديد وبعد تمييز الهدف ينقض الصاروخ على الهدف ويقوم بمهاجمته بسرعة وبصورة قاتلة، كما أن المنظومة تتيح للمشغل السيطرة حتى اللحظة الأخيرة والتوقف عن الهجوم بكل مرحلة.

الطائرة المسيرة "مهاجر 10"

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أزاح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الستار عن الطائرة المسيّرة "مهاجر 10"، وصواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستيين.

وتتمتع "مهاجر 10" بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة ونصف قدر تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر.

حمل جميع أنواع الذخائر

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كيلومترات في الساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر وقنابل "قائم" و"الماس" و"دستواره"، كما أنها مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وقد تسلمت القوات المسلحة الإيرانية صاروخي "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية التكتيكية، وضمتها إلى القوة الجوية لحرس الثورة.

 الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة، فيتو

والشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم المناورات الجوية "فدائيو الولاية"، الحادية عشرة للقوة الجوية الإيرانية، العميد طيار علي رضا رودباري، أن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل كانت في السابق تجهز بها مقاتلات F4 وF5، مضيفا: "نجحت الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة في تدمير أهداف أرضية بإطلاقها قنابل بوزن 500 رطل".

تخصيب اليورانيوم

ومؤخرا، كشفت بعثة المراقبة الدولية الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من ذلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".

وفي التفاصيل، أوضح اثنان من كبار الدبلوماسيين أن المفتشين الدوليين يحتاجون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84 %، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، وفقًا لـ “العربية نت”.

إنتاج قنبلة ذرية

ويعد هذا أعلى مستوى من تخصيب اليورانيوم الذي رصده المفتشون في إيران حتى الآن، وبهذا، يحتاج النظام الإيراني إلى تخصيب إضافية بنسبة 6 % فقط للوصول إلى إمكانية إنتاج قنبلة ذرية.

وفي وقت سابق، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة  لتخصيب اليورانيوم  بدرجة نقاء تصل إلى 60 % فقط.

ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة تتعلق بالتخصيب في منشآت نووية إيرانية.

مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران

وردا على تقرير "بلومبرج" قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابها في "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران"، مضيفةً: "نبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة".

جاءت هذه الأنباء وسط توتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي لطهران وإمدادها لروسيا بالأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شهور من المظاهرات المناهضة للحكومة في الداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطائرة المسيرة مهاجر 10 الطائرات المسيرة من فئة كرار القاذفة صاروخ كروز سينا الانتحاري معرض الصناعات الدفاعية وزارة الدفاع الايرانية

مواد متعلقة

ماذا تعرف عن "الفتاح"، أول صاروخ إيراني محلي الصنع تفوق سرعته سرعة الصوت

إلهامي المليجي يكتب: إفطار إيراني في قلب القاهرة.. هل يفتح كوة في جدار القطيعة بين مصر وإيران؟

الأكثر قراءة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

أحمد سليمان يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

موعد مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي وتفاصيل البطولة

Advertisements

منوعات

المزيد

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هدفها نشر الفوضى واغتيال قادة الدول.. "براشوك "أخطر ميليشيا أوكرانية تنقل نشاطها إلى السودان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية