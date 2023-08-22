إيران تكشف عن حزمة أسلحة جديدة، أبرزها صواريخ سينا وخرمشهر والمسيرة مهاجر 10

أفصحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء، عن صاروخ كروز "سينا" الانتحاري ​​الذي صممته وأنتجته الوزارة في معرض الصناعات الدفاعية.

وأوضحت وكالة "فارس" أن مدى هذا الصاروخ الانتحاري الجوال يبلغ 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، لافتة إلى أنه يمكن لهذا الصاروخ خفیف الوزن العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات.

شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا

ويحتوي صاروخ "سينا" على محرك كهربائي ونوع رأسه الحربي هو شظايا EFP يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، حسب "فارس".

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وكشفت وكالة "فارس" أن الصواريخ الانتحارية يتم إطلاقها تجاه الهدف وتتحرك بالجو حتى العثور على التهديد وبعد تمييز الهدف ينقض الصاروخ على الهدف ويقوم بمهاجمته بسرعة وبصورة قاتلة، كما أن المنظومة تتيح للمشغل السيطرة حتى اللحظة الأخيرة والتوقف عن الهجوم بكل مرحلة.

الطائرة المسيرة "مهاجر 10"

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أزاح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الستار عن الطائرة المسيّرة "مهاجر 10"، وصواريخ "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستيين.

وتتمتع "مهاجر 10" بقدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة ونصف قدر تشغيلي يصل إلى 2000 كيلومتر.

حمل جميع أنواع الذخائر

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كيلومترات في الساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر وقنابل "قائم" و"الماس" و"دستواره"، كما أنها مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وقد تسلمت القوات المسلحة الإيرانية صاروخي "خرمشهر" و"الحاج قاسم" الباليستية التكتيكية، وضمتها إلى القوة الجوية لحرس الثورة.

الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة، فيتو

والشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم المناورات الجوية "فدائيو الولاية"، الحادية عشرة للقوة الجوية الإيرانية، العميد طيار علي رضا رودباري، أن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل كانت في السابق تجهز بها مقاتلات F4 وF5، مضيفا: "نجحت الطائرات المسيرة من فئة "كرار" القاذفة في تدمير أهداف أرضية بإطلاقها قنابل بوزن 500 رطل".

تخصيب اليورانيوم

ومؤخرا، كشفت بعثة المراقبة الدولية الأسبوع الماضي أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من ذلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".

وفي التفاصيل، أوضح اثنان من كبار الدبلوماسيين أن المفتشين الدوليين يحتاجون إلى تحديد ما إذا كانت إيران قد أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84 %، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، وفقًا لـ “العربية نت”.

إنتاج قنبلة ذرية

ويعد هذا أعلى مستوى من تخصيب اليورانيوم الذي رصده المفتشون في إيران حتى الآن، وبهذا، يحتاج النظام الإيراني إلى تخصيب إضافية بنسبة 6 % فقط للوصول إلى إمكانية إنتاج قنبلة ذرية.

وفي وقت سابق، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 % فقط.

ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يكتشف فيها المراقبون أنشطة مشبوهة تتعلق بالتخصيب في منشآت نووية إيرانية.

مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران

وردا على تقرير "بلومبرج" قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حسابها في "تويتر": "نحن على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم بإيران"، مضيفةً: "نبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة".

جاءت هذه الأنباء وسط توتر بين إيران والغرب بشأن النشاط النووي لطهران وإمدادها لروسيا بالأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شهور من المظاهرات المناهضة للحكومة في الداخل.