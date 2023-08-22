أخبار الاقتصاد اليوم: 40 جنيها زيادة في جرام الذهب خلال تعاملات اليوم.. وأسباب اختيار الوطنية للانتخابات لنقل مستلزمات العملية الانتخابية بواسطة البريد

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

مزاد جمارك الدخيلة

حققت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة حصيلة بيع رسائل مهمل بجلسة ٢٢/٨/٢٠٢٣ بمبلغ خمسة عشر مليونا وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه.

وتضمن المزاد بيع بالمزايدة العلنية لعدد من السيارات والبضائع التابعة لجمارك الدخيلة والإيداعات.



وشمل سيارات وموتوسيكلات جمرك الدخيلة والساحات منها على سبيل المثال: فسبا أو سكوتر وملاكي ماركات سوزوكي وهوندا ومرسيدس تباع برسم الصادر.

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وتمكنت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل من تحقيق حصيلة بيع لرسائل رواكد المهمل بمبلغ 15 مليون جنيه حصيلة بيع حققتها جمارك الدخيلة.

وقامت الإدارة العامة للمهمل بجمارك الدخيلة بإدراج الراوكد الخاصة بالسنوات السابقة والتي لم يتم التصرف فيها علي مدار ٢٠ عاما، وذلك بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتحديد جلسة ٢٢ أغسطس٢٠٢٣ لعقد المزاد العلني وفقا لأحكام قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الدولة وتسهيل إجراءات المعاينة الفعلية على الطبيعة لمشمول الحاويات المدرجة للمتعاملين الراغبين في التقدم للمزاد



وهو ما نتج عنه التصرف في عدد ٤٠ لوط، يأتي ذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد رئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.

إيرادات تأجير الوحدات السكنية

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب: "أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو إيجار محدد المدة لا بد أن يقوم بفتح ملف ضريبي ويقر نهاية كل سنة عن إجمالي الإيرادات".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون وحدة سكنية ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش يجب عليهم إخطار المأمورية المختصة".

وأكد:"إذا كان إجمالي الإيرادات في السنة 60 ألف جنيه تكون الضريبة 225 جنيهًا، و100 جنيه حال كانت إجمالي الإيرادات السنوية 50 ألف جنيه، وأعلى شريحة فوق مليون و200 ألف جنيه.

وتصل نسبة الخصم الضريبي فيها لـ27.5%"، موضحا: "سعر الضريبة تصاعدي وفقا لمستوى شرائح صافي الربح".

وأوضح: "هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21 ألف جنيه".



ولفت: "الإيرادات المحققة من تأجير وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل تخضع للضريبة وهي ليست مستحدثة أو جديدة".

وطالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، مضيفا أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.



وأشار الدكتور " فايز الضباعني " أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا اليه 2%.

وقال إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب" أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفًا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

انخفاض أسعار السجائر

أكد هاني أمان الرئيس التنفيذي في الشركة الشرقية للدخان، أن السجائر متوافرة في الأسواق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اسعار السجائر انخفضت بشكل كبير، بعد طرح كميات كبيرة في الأسواق، وتشديد الرقابة".

وأضاف:"علبة السجائر حاليا اصبحت بـ40 جنيها ونتمنى التزام التجار بأصول المهنة بالربح المعقول في هذه المهنة ".



انخفاض معدل البطالة لـ 7 ٪ خلال الربع الثانى من 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 8/2023 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونية) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,0٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بأنخفاض 0,1٪ عن الربع السابق.

أولًا: قـــــــــوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):



30,969 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2023

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 30,969مليون فرد مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17,594 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,455 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (400) ألف مشتغل خلال الربع الحالى عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (2) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (398) ألف فرد.

ثانيا: المتعــــــــــطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,169 مليون متعطل بنسبة 7,0٪ من إجمالى قوة العمل (1,228مليون ذكور،941 ألف إناث) مقــابـل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق 2023 بانخفاض قـدره (2) ألف متعطل بنسبة 0,1 ٪، وبارتفاع قــدره (18) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,8٪

المتعطلون طبقًا للنوع:

4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور، 17,3٪ بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023

وبلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.8٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى بينما كان 4.5٪ في الربع السابق وكذلك 5.0٪ في الربع المماثل من العام السابق ,

بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3٪ من إجمالى الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 19.2٪ في الربع السابق مقابل 17.5 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة ) 61.8 ٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية كالآتى:

6.5٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 8.9٪ للذكور، 3.3 ٪ للإناث) مقابل 6.0٪ فى الربع السابق (الذكور 8.6٪و الإناث 3.1٪).

26.9٪ لإجمالى الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 26.7 ٪ للذكور، 27.1 ٪ للإناث) مقابل 27.2٪ فى الربع السابق( الذكور26.4٪ و الإناث 28.2٪).

28.4٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.9٪ للذكور، 33.0٪ للإناث) مقابل 27.1٪ فى الربع السابق ( الذكور 25.8٪ والإناث 28.6٪).

38.2 ٪ من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 39.5٪ للذكور 36.6٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 39.7٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.2 ٪ للذكور، 40.1 ٪ للإناث).

وفد صيني يزور غرفة القاهرة لبحث إقامة استثمارات وصناعات مشتركة جديدة

قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن زيارة الوفد الصيني للغرفة اليوم الثلاثاء تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد على الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.

وكانت غرفة القاهرة التجارية قد استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو" الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

وأشار «قناوي» عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة إلى أن وجود الجانب المصري علي خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون جديد سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين.

ويرى «قناوي» أن هذه المباحثات تعد بشرة خير سينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري تفيد اقتصادي البلدين في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كافة المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن عشري وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو" الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.

بنك مصر يحقق طفرة هائلة

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2 % ليصل إلى 686.3 مليار جنيه مقابل 590.6 مليار جنيه في ديسمبر 2021 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 16.2 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 17.3 %.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نموًا بنسبة 41.7 % ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2021. هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصري مع سداد 15.9 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.

40 جنيها زيادة فى جرام الذهب خلال تعاملات اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وفقًا لآخر تحديث لها، إذ شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 40 جنيها اليوم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2600 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1950 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1521 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18200 جنيها للبيع.

أسباب اختيار الوطنية للانتخابات لنقل مستلزمات العملية الانتخابية بواسطة البريد

بعد قيام البريد المصرى بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية من خلال هيئة البريد نرصد خلال السطور التالية ابرز اسباب اختيار البريد لهذه المهمة.

-تمتلك الهيئة القومية للبريد أسطول نقل مجهزًا بأحدث الوسائل التكنولوجية ومزودًا بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة بما يضمن تسهيل عملية نقل وتسليم الأجهزة والمطبوعات الخاصة بالعمليات الانتخابية في الأماكن والمقرات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل آمن وميسر.

- تنتشر هيئة البريد فى كل ربوع مصر حيث تقدم خدماتها من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد تغطي كافة أنحاء الجمهورية كما يتم حاليا دراسة إمكانية نشر مكاتب البريد في مراكز الشباب، سواء كانت مكاتب بريد بمفهومها المعروف أو سيارات بريد متنقلة، أو الأكشاك الجديدة «Posta express» وبهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها البريد المصري لأعضاء مراكز الشباب، خاصة فئة الشباب منهم.

- لدى الهيئة القومية للبريد اكثر من 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي، وتؤدي جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت حكومية أو مالية أو بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها البريد المصري.



البريد المرافق للسيارات مدربين على أعلى مستوى، بما يمكنهم من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات.

-البريد المصري ينفذ خطة إستراتيجية واضحة، أطلق مشروع استخدام سيارات تعمل بالكهرباء في توصيل البعائث البريدية كبديل للسيارات التي تعمل بالمواد البترولية؛ حيث تم بالفعل إطلاق المشروع بشكل تجريبي؛ حيث تم تحويل سيارتي توزيع كانتا تعملان بالمواد البترولية إلى سيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب سيارة جديدة تعمل بالكهرباء، لاستغلالها في خدمات التوزيع.