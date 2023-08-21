خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

يتساءل العديد من العملاء في بنك مصر حول كيفية الاستعلام عن رصيدهم في بنك مصر عن طريق المحمول.

وتشمل عملية الاستعلام عن الرصيد من الهاتف المحمول لعملاء بنك مصر عدة خطوات نوجزها فيما يلي:

الاستعلام عن رصيد حسابك في بنك مصر من الهاتف المحمول



1- تحميل تطبيق بنك مصر أولا من خلال المتجر

2- تثبيت التطبيق على جوالك.

3- اتباع الخطوات البسيطة الآتية

4- بعد تثبيت التطبيق قم باختيار بنك مصر

5- قم بكتابة رقم التعريف الخاص بك.

6- اختر تبويب رصيد الحساب للاستعلام عن الحساب المتاح للعميل والرصيد المتبقي به.

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تفاصيل خطة دعم المصدرين في بنك مصر

ومن جانب اخر وفي ظل أزمة نقص العملة الصعبة والبحث عن موارد جديدة قرر بنك مصر وضع عدة إجراءات تسهل من عملية زيادة التصدير وتقدم دعم المصدرين بما يسهم في جلب المزيد من العملة الأجنبية.

إجراءات بنك مصر لدعم المصدرين

وتشمل قائمة الآليات التي وضعها بنك مصر في خطته لهدف خدمة المصدرين ما يلي:

1-تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات

2-تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات وتمويل شراء المواد الخام وقطع الغيار

3-تمويل عمليات الاستيراد (اعتمادات – مستندات تحصيل)، مع التحوط لمخاطر التغيرات في أسعار الصرف (hedging)

4-تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية

5-إمكانية الاقتراض بضمان عقود التصدير.

6-دعم مشاركة المصدريين بالمعارض الدولية من خلال تغطية مصروفات الشحن والسفر والإقامة

7-عقد ورش عمل مجانية لأعضاء المجالس التصديرية لشرح عمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والمستندات المطلوبة لفتح اعتمادات التصدير والتدريب على إعداد الميزانيات والموازنات والمستندات المطلوبة للحصول على تسهيلات.

8-يمكن الحصول على كافة الخدمات لدعم المصدرين المصريين من خلال اى فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنك في الامارات، لبنان، فرنسا، وألمانيا، ومكاتب التمثيل في كل من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا

9-أسعار مميزة للعمولات علي تحصيل مستندات التصدير وكافة الخدمات المصرفية.

لقاء بنك مصر ورواد الأعمال

ومن جانب آخر وفي سبيل دعم بنك مصر لرواد الأعمال فقد التقى مسئولو بنك مصر برواد الأعمال المشاركين في الدورة الثانية من برنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقدر"، حيث نظم البنك مؤخرًا التصفيات النهائية للدورة الثانية للبرنامج بمشاركة 12 من الشركات الناشئة، بحضور حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلي الإدارة التنفيذية للبنك من رؤساء القطاعات المختلفة، وحضور مجموعة متميزة من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.

وقدمت الشركات الناشئة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التي سيعلن عن انضمامها للدورة الثانية للبرنامج.