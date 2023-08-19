رئيس شعبة الدخان: لا توجد انفراجة في أسعار السجائر و3 شروط لحل الأزمة

أزمة السجائر، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: "مفيش انفراجة في أزمة أسعار السجائر كما يشاع من قبل المسؤولين".

شروط حل أزمة أسعار السجائر

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "هناك 3 شروط تساعد في حل أزمة أسعار السجائر خلال 48 ساعة وأقول للمسؤولين طبقوها ولو لم تحل الأزمة أعدموني، وهي سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر والمضبوطات يتم توزيعها في محطات وطنية للوقود، قلب الهرم التوزيعي والتوزيع على الأكشاك ومحلات التجزئة بعيدًا عن التجار الكبار الذين يقومون بتخزينها".

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إنتاج الشرقية للدخان

وتابع: "لو لم تطبق الشروط الثلاثة التي ذكرتها لن تنتهي أزمة اسعار السجائر حتى لو زاد الإنتاج من قبل الشرقية للدخان".



وتسبب أزمة السجائر في ارتفاع متصاعد لأسعارها، حيث وصل سعر العلبة لحوالي 65 جنيهًا في بعض الأماكن، في الأصناف المحلية أو الأجنبية، الأمر الذي دفع الحكومة والشركة الشرقية للدخان إلى إعلان قرب انتهاء الأزمة، باتخاذ بعض الخطوات، ومنها زيادة إنتاج السجائر إلى 150 مليون سيجارة في اليوم.

انفراجة في أزمة السجائر

وانفرجت أزمة السجائر بعد ساعات من إعلان قرب انتهاء الأزمة، حيث انخفضت أسعار السجائر في المحلات التجارية وأكشاك السجائر، ليتراوح سعر علبة سجائر بوكس وكليوباترا من 40 إلى 45 جنيهًا في بعض الأماكن، بعد أن كانت تباع العلبة بسعر 65 جنيهًا.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع انفراجة أزمة السجائر، التي أرجعها النشطاء إلى التجار والوكلاء، الذين عملوا على خلق الأزمة لتحقيق المزيد من المكاسب، مشيرين إلى التعامل غير الجاد للحكومة مع الأزمة.

وعلق طاهر قائلًا: "شركة السجائر والتجار ضحكوا على المدخنين وبعد أزمة السجائر وارتفاع الأسعار في النهاية استقر سعر الكيلوبترا عند 40 جنيهًا يعني في زيادة عن سعرها الأصلي 17 جنيهًا والأزمة كانت مدبرة يعني جس نبض الأول والنهاية وصلوا للسعر اللي هما عايزينه"

أسعار السجائر تنخفض 20 جنيهًا

وقال قدري جاد: "بعد ساعات من إطلاق التصريحات الخاصة بقرب انتهاء الأزمة، شهدت أسعار السجائر انخفاضًا كبيرًا في المحلات التجارية وأكشاك السجائر، حيث انخفض سعر علبة سجائر بوكس وكليوباترا بنحو 20 جنيهًا دفعة واحدة، لتسجل 45 جنيهًا مقارنة بـ65 جنيهًا".

ورد محمد ربيع فقال: "الحكومة حلت أزمة السجائر LM أحمر 50 جنيها والأزرق 48 جنيهًا بعد 75 جنيهًا، عقبال السلع الأساسية يا رب".

أما مصطفى العوادي فقال: "الواحد بقاله فترة مستحمل أزمة السجائر مش عارف على إيه. والموضوع زاد قوي. أنا هحاول بقدر الإمكان اني أبطل العادة دي أهو ممكن تفدني في الجري كمان".

وقال هاني: "نحن الآن في أزمة السجاير وهنشوف هتتحل إزاي أؤكد لحضرتك أنها هتحل بعد زيادة سعرها على الأقل 50%".



أزمة السجائر مفتعلة وتعطيش السوق لرفع الأسعار

وعلق راجي عمار قائلًا: "رئيس الشرقية للدخان بيقول ننتج المعدل الطبيعى ولا أعلم سر الأزمة؟ يا راجل يا طيب جربت تسأل الموزعين والوكلاء اللى بتسلمهم السجاير جملة واتصل بمدير مبيعاتك هتعرف مين خد كام ووداها فين دى مصر كلها أوضة وصالة"

أما خالد طه فرد قائلًا: "تجار السجاير أنعشوا البنوك بالملايين، خلال شهر".

وقال مجدي منصور "أزمة السجاير هتاخد وقت حتى تستقر الأسواق لتوافرها واسعارها.. رئيس الوزراء كالعادة يحدثنا وكأننا مش فاهمين حاجة، ويوجه رئيس الشركة الشرقية بزيادة أوامر توريد الموادالخام، فى الوقت اللي صرح فيه رئيس الشركة أن سبب حدوث الأزمة هو تراجع الإنتاج نتيجة لتوقف أو نقص توريد هذه المواد، وكأنهم بيحضروا العفريت ثم يبحثوا كيف يصرفوه.. فهذه التداعيات هي اللي بتساعد التجار على الجشع وتخزين المنتجات وتعطيش الأسواق ورفع الأسعار، كما يساعد على تهريب السجايرالمضروبة والمسرطنة، وفى النهاية المواطن البسيط المطحون اللي بيتعذب صحيا وماليا ويحاسب على المشاريب".



أزمة السجائر وإصدار الفواتير الإلكترونية

وتابع مجدي منصور قائلًا: "علبة السجاير "كليوباترا" تكلفتها بأرباحها (وبحسب رئيس الشركة) هي 7 جنيهات فقط لاغير وتباع بـ50. وطالما الكل يعلم.. سيظل التاجر والمستهلك فى حالة ترقب للمستقبل القريب، التاجر يخزن لتعطيش السوق ورفع الأسعار، والمستهلك هو الآخر يخزن لتوفير احتياجاته لأطول فترة ممكنة بالأسعار القديمة، وهكذا وللأسف سيستمر الحال."

وقال طارق السيد: " أنتوا متخيلين أن أزمة السجائر الحالية دي كلها بسبب عدم إصدار فواتير إلكترونية للموزعين المعتمدين! الموزع بيأخد كميته المعتادة بفاتورة ورقية" ده لو أخدها أصلا" ومفيش حد يقدر يتتبع بعد كده مسار هذه البضاعة اللى من حقه يصرفها على تجار الجملة أو يخزنهم لحساب نفسه أو للغير اللى مستعدين يدفعوا مئات المليارات نقدا لإحداث أزمة بالسوق الداخلية... أو حتى يولع فيهم! فهمتوا ما هي أهمية الفواتير الإلكترونية ومدى أهمية تعميمها في كل السلع المرشحة لحدوث أزمات (دواء- حبوب- سجاير... الخ) مع عمل تتبع إلكتروني لمسار تلك السلع لضمان عدم حدوث أزمات لاحقة مفتعلة زي الأزمة الحالية للسجائر...".