الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زيلينسكي يلتقي قادة البلقان ويطلب منهم حماية صادرات الحبوب

زيلينسكي، ورئيسة
زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فيتو

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قادة البلقان اليوم، ليطلب منهم حماية صادرات الحبوب.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فقد قال الرئيس زيلينسكي، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه يريد تطبيع صادرات الحبوب الأوكرانية، بحلول الشهر المقبل، بعدما جرى السماح للعديد من الدول الأعضاء بحجب المشتريات.

حماية شحنات الحبوب المحاصرة

كما سعى زيلينسكي للحصول على المساعدة من قادة البلقان لضمان دخول بلاده للبحر الأسود، وحماية شحنات الحبوب المحاصرة من جانب موسكو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وذكرت الوكالة أن زيلينسكي سيلتقي قادة البلقان والمسؤولين الأوروبيين في أثينا، اليوم، بما في ذلك الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش.

الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي

وتهدف المناقشات إلى بذل جهود أوسع نطاقًا لإبقاء الدول التي تطمح في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قريبة من التكتل، وسط محاولات من روسيا لاستغلال نفوذها في المنطقة وعمليات التأخير في الحصول على عضوية التكتل، حتى مع اقتراب دول مثل أوكرانيا.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا على البحر الأسود، رغم التهديدات الروسية، بأنه "خطوة مهمة" لحرية الملاحة البحرية قبالة سواحل أوكرانيا.

استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، إنّ "أوكرانيا خطت للتوّ خطوة مهمّة على صعيد استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود"، مشيرًا إلى أنّ السفينة "اتّبعت الممرّ الإنساني الأوكراني الجديد انطلاقًا من ميناء أوديسا".

وكان الرئيس الأوكراني قد ندّد في وقت سابق بقصف روسيا بواسطة مسيّرات منشآت أوكرانية على البحر الأسود، واصفًا الضربات الروسية بأنّها "اعتداء على الأمن الغذائي العالمي".

هجوم روسي على ميناء بنهر الدانوب

وكان حاكم أوديسا أوليغ كيبر قد أفاد بأنّ مسيّرات روسية ألحقت أضرارًا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا جنوب البلاد، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مُذ أوقفت موسكو العمل باتفاق الحبوب.

ومنذ خروج روسيا من الاتفاق، صعّدت موسكو هجماتها على البنى التحتية لميناء البحر الأسود الأوكراني والمرافق التي تستخدمها كييف لتصدير الحبوب عبر نهر الدانوب.

رغم أنف روسيا، زيلينسكي يعلن استعداد بلاده مواصلة صادرات الحبوب

توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية.. خطة موسكو لتعويض صادرات الحبوب الأوكرانية لأفريقيا

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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صادرات الحبوب الأوكرانية روسيا موسكو

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