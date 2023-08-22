عصابات المباحث المزيفة.. أقسام شرطة أكتوبر وأسوان أبرز الوقائع.. المتهمون تخصصوا فى الخطف والنصب والسرقة باسم الداخلية.. والأمن العام يسقط الجناة

حيلة ماكرة لجأ لها بعض الأشخاص فى تنفيذ جرائمهم بالسرقات والنصب والاحتيال على المواطنين، وصولًا إلى خطف بعضهم وطلب فدية من أسر الضحايا بانتحال صفة رجال الشرطة، وتكررت الوقائع والجرائم التى نفذها الجناة فى دوائر أقسام شرطة التجمع الأول وأكتوبر وشبرا والبساتين وأسوان .

سيارة ميكروباص تتوقف فجأة أمام مقاول وينزل منها مجموعة من الأشخاص: “اركب معانا ” ليرد المقاول: "أنتو مين"؟

يخرج صوت أحدهم قائلا: إحنا مباحث قسم أكتوبر اركب من سكات، وبلاش تبهدل نفسك".

يرد: مباحث.. لم ارتكب اى شيء مخالف للقانون.

وبعد حديث استمر دقائق، يستجيب المقاول إلى طلبهم ويركب السيارة بالقوة ليكتشف فى الطريق أنه لم يذهب إلى قسم الشرطة.

يحتجز منتحلو صفة الشرطة المقاول ويطلبون منه الاتصال بزوجته وتجهيز مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه فهو مختطف لحين تسليم أموال الفدية له وإلا سيتم قتله.

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زوجة المجنى عليه نفذت طلب الخاطفين ودفعت الأموال المطلوبة ليقوم الجناة باصطحاب زوجها وتركه أعلى الطريق الدائرى القليوبية، وفروا هاربين.

المجنى عليه توجه إلى مديرية أمن الجيزة وقدم بلاغًا إلى مدير البحث الجنائى بشأن الواقعة، ليكتشف أنه سقط ضحية لمجموعة من منتحلى صفة الشرطة نفذوا خطتهم عليه للاستيلاء على أمواله.

عصابة مباحث قسم أكتوبر المزيفة

وقال مقدم البلاغ إنه "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم أول أكتوبر تلقى اتصالًا هاتفيًّا من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، وتقابل معها مستقلًا سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار.

وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا بإيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الاتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ اصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية،توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة سيدة، 5 أشخاص



عصابات المباحث المزيفة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم قرر إثنين من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فإتفقا مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.



كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



عصابة شرطة أسوان لسرقة الأجانب

لم تمض ساعات قليلة على واقعة قسم أكتوبر حتى تلقى قطاع الامن العام بلاغا بقيام مجموعة من رجال الشرطة بسرقة مواطن أجنبى فى أسوان ، وفى النهاية كانت المفاجأة تشكيل عصابى انتحل صفة الشرطة لسرقة الاجانب.

تلقى قسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان بلاغا من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، باستيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عصابة مباحث قسم البساتين

كما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتغيير مبلغ مالى للدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، وفوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة–الجيزة - الإسكندرية").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم إستهدافهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم ( 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة" تُستخدم فى أعمال النصب"- عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم).



اعترافات عصابة الشرطة المزيفة بالبساتين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والفرار هربًا مستقلين السيارات وأضافوا بإستخدام التماثيل المقلدة فى إرتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية وأضافوا أن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة.

قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (محاسب بشركة مقاولات كائنة بدائرة القسم) بقيام 6 أشخاص مجهولين بالحضور للشركة محل عمله وادعوا بأنهم رجال شرطة وقاموا باصطحابه داخل سيارة "ميكروباص" بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده.

طلبوا مبالغ مالية لإطلاق سراح المحاسب

وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك توجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحد الأشخاص، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم، وعقب ذلك، قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات، وقاموا بإطلاق سراحه، ولدى توجهه لسيارته إكتشف (سرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته) من داخل السيارة.



بالفحص وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه "بحساب اثنين من المتهمين".

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك الشركة المشار إليها اتهم المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة عمله.

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