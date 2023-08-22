الغرفة التجارية السعودية والمنظمة العربية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون العلمي والفني

وقعت الغرفة التجارية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم في مجالات التعاون العلمي والفني والتقني والاستشارات والتدريب، لصالح الغرفة التجارية بمدينة الجوف.

مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفة التجارية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

وجرت مراسم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة، حيث وقعها كل من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين.

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تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير أهم أهدافها

وقال رئيس الغرفة التجارية السعودية إلى إن تلك الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والعلمية والمعلومات والدراسات والتقارير في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحسين البرامج والقدرات البشرية والمؤسسية والخدمات التي تقدمها الغرف التجارية بالمملكة لقطاع الأعمال السعودي.

المذكرة ستكون بداية لتعاون مثمر بين البلدين ونقل الخبرات والدراسات

وأوضح أن المذكرة ستكون بداية لتعاون مثمر بين البلدين ونقل الخبرات والدراسات مشيرًا إلى أن الغرفة تبحث زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة.

تكامل الجهود والأدوار المشتركة لتنمية الموارد البشرية

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تكامل الجهود والأدوار المشتركة لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية والإسهام في تطوير أداء المؤسسات العربية.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%.

قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.