الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية ينظم غدا فعاليات منتدى التعاون مصر – روسيا 2023

أحمد الوكيل رئيس
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أنه فى إطار بناء آلية للتعاون الاقتصادى، بين مصر وجمهورية تتارستان الروسية والدول الأفريقية، ينظم الاتحاد فعاليات «منتدى التعاون مصر – روسيا 2023 »، غدًا الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

نائب رئيس وزراء تتارستان يرأس وفد بلاده خلال فعاليات المنتدى

ينظم فعاليات منتدى التعاون مصر ـ روسيا 2023، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية تتارستان الروسية، الذي يرأس وفد تجارى واستثمارى عالى المستوى من جمهورية تترستان. 

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الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

أولى الفعاليات عقب تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية

يشار إلى أن تنظيم منتدى التعاون مصر - روسيا 2023، يعد  أولى الفعاليات التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عقب الجلسة الإجرائية التي أجريت لتشكيل هيئة مكتب مجلسه للدورة الجديدة 2023 - 2027، وذلك يوم الخميس الماضي، التي فاز خلالها أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام في دورته الجديدة، وهاني محمود وزير الاتصالات الأسبق بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون نائبا ثانيا، والدكتور محمد الفيومى أمينا للصندوق، إضافة إلى محمد سعدة سكرتيرًا عامًا وأكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.

 

وزير الصناعة يبحث التعاون مع كبرى الشركات الروسية بمجالات الشحن

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بحث في شهر يونيه الماضي، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الـ ٢٦ من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى الذى عقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية مع كبرى الشركات الروسية التعاون فى مجالات الشحن وتسهيل حركة التجارة يين مصر وروسيا.

 

وزير الصناعة يبحث مع رئيس جمهورية تتارستان أوجه التعاون مع مصر

وبحث وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه مع رستم میخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، وأوليج كوروشينكو، نائب رئیس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة فى تتارستان، مختلف أوجه التعاون المختلفة مع مصر.

 

تتارستان تشهد معدلات نمو مرتفعة مع إمكانياتها في مجال النفط

يشار إلى أن تتارستان تعد أحد أقاليم روسيا الاتحادية، وتعتبر من أكثر المناطق الاقتصادية التي تشهد معدلات نمو في ظل إمكانياتها في مجال النفط والبترول.

 

افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى التتارستانى في 2018

شهد شهر أكتوبر من عام 2018، افتتاح فعاليات منتدي الأعمال المصري التتارستاني، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة التتارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التجارة والصناعة. 

 

بروتوكول تعاون لإنشاء مجلس أعمال مصري تتارستاني لدعم وتعزيز التبادل التجاري

​ وقع  أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في أكتوبر 2018 ونظيره التترستاني شاميل اجيف، بروتوكول تعاون لإنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

أثناء توقيع البروتوكول في 2018

22.8 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارستان في 2017

وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت أن  حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارستان بلغ خلال عام 2017 نحو 22,8 مليون دولار.

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اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

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أحمد الوكيل رئيسًا للاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة

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