اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

انتهت الجلسة الإجرائية التي عقدت اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، لاختيار هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث فاز أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام في دورته الجديدة.

يشار إلى أن الاجتماع عقد تنفيذًا لقرار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رقم 274 بدعوة مجلس إدارة الاتحاد للانعقاد.

انتخابات الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

اختيار هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

كما فاز وزير الاتصالات الأسبق هانى محمود بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون نائبا ثانيا، والدكتور محمد الفيومى أمينا للصندوق ومحمد سعدة سكرتيرا عاما وأكرم الشافعى أمين صندوق مساعد.

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المشاركون في فعاليات الجلسة الإجرائية لمجلس إدارة الاتحاد لاختيار الرئيس وهيئة المكتب

وشارك في فعاليات الاجتماع نحو 35 عضوًا يمثلون مجلس الإدارة الذي يتكون من: 27 رئيسًا لغرف تجارية على مستوى المحافظات، و6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 254 وعضوان يمثلان غرفتي الاسكندرية والقاهرة مجلس إدارة الاتحاد.

رؤساء الغرف الفائزين في انتخابات الدورة الجديدة

ويتكون مجلس الإدارة من رؤساء الغرف وهم كل من أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية، وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط، وعبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء وحسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف.

ويضم المجلس الجديد كلًأ من أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية، وحاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، وخالد عبد الجليل رئيس غرفة البحر الأحمر، وعربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد، وأيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، ومحمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة.

وأيضًا محمد عبد السلام وشهرته" امير الشيخ" رئيس غرفة قنا، أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية، ويحيى أحمد رئيس غرفة الأقصر، ومختار جبريل رئيس غرفة مطروح، محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة، ومجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم، ومحمد الملاح رئيس غرفة السويس، وخالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، ومحمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.

ويضم المجلس أيضًا محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط، أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا، ومحمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية، ومحمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء، وحسام الدين مصطفى رئيس غرفة أسوان، ومحمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.

المعينون في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف بقرار وزير الصناعة

ويضم المجلس 6 أعضاء معينين بقرار وزير التجارة والصناعة وهم هاني محمد محمود عبد المجيد ومحمد عبد الفتاح المصري، ومحمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة، ومصطفى حافظ حسن المكاوي، والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب ووائل طارق محمد إسماعيل.

ممثلان عن غرفتي القاهرة والإسكندرية إضافة إلى رئيسي الغرفتين

فيما يمثل وفقًا لقانون الاتحاد العام للغرف التجارية عضوين من غرفتي القاهرة والإسكندرية إضافة إلى رئيسي الغرفتين، حيث تم اختيار كل من الدكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الاسكندرية وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة في الاتحاد العام للغرف.