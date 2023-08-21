أسامة الشاهد: اجتماع مثمر مع الغرفة التجارية الليبية والاتفاق على زيادة الصادرات

أكد أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يشهد زخما ونشاطا مكثفا في إطار خطة تعزيز التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول العالم والتي يتبناها الاتحاد العام تحت رئاسة أحمد الوكيل في دورته الجديدة.

اجتماع مثمر مع الغرفة التجارية الليبية في مصراتة والاتفاق علي زيادة الصادرات وتبادل الوفود بين الجانبين

وقال الشاهد إن الاتحاد العام استضاف اليوم اجتماعين هامين أولهما وفد رفيع المستوى من دولة تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، وأيضا وفد رسمي من غرفة التجارة والصناعة الليبية بمصراتة، وذلك بهدف مناقشة سبل زيادة حركة التجارة والاستثمار المشتركة.

Advertisements

وأكد الشاهد أن الاجتماع مع الوفد الليبي كان مثمرا للغاية حيث تم التباحث حول سبل زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الليبية في ظل زيادة حجم الواردات الليبية من العالم خلال الفترة الأخيرة لتلبية احتياجاتها المحلية، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تمتلك فرصا جيدة لتحقيق أرقاما إيجابية خاصة مع ارتفاع جودة المنتجات المصرية وقربها من الحدود الليبية ما يخفض تكلفة النقل ويمنح المنتج المصري ميزة تنافسية سعرية.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه تم التطرق إلى مطالب الجانب الليبي بتيسير دخول المستثمرين الليبيين إلى القاهرة من خلال حصولهم علي تأشيرات رجال الأعمال متعددة الزيارات لسهولة التواصل وإتمام الصفقات المشتركة، كما تم الاتفاق على جدول لتبادل الزيارات بين الجانبين لتنشيط مجالات التعاون، هذا فضلا عن بحث آليات تنشيط عمليات الشحن البحري بين الموانئ المصرية والليبية نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالطرق الأخرى ما سيكون له دور كبير في تعظيم حجم التبادل التجاري.

وتابع الشاهد: "تم خلال اللقاء طرح كافة المعوقات التي تعرقل حركة التبادل التجاري من وجهتي نظر الطرفين، كما اتفق الطرفان علي وضع الحلول الممكنة وطرحها على حكومتي البلدين".

وأكد الشاهد أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر ومجالات الاستثمار والتعاون المشترك، والطفرة الصناعية الحالية وجودة المنتجات المصرية في العديد من القطاعات والتي تضاهي مثيلاتها الأوروبية، مضيفا أنه تم تقديم دعوة رسمية لأعضاء الغرفة التجارية في مصراته لزيارة عدد من المصانع المصرية والتعرف علي التكنولوجيات المتطورة في التصنيع، كما تم توجيه الدعوة للوفد الليبي أيضا لزيارة المعرض الصناعي الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية نهاية أكتوبر المقبل.

وتابع أن المناقشات تناولت العديد من الملفات المهمة أيضا مثل فرص مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمنافسة مع الشركات التركية، كما تم مناقشة ملف عودة العمالة المصرية إلى المناطق المستقرة أمنيا.

وأكد الشاهد أن الجانب الليبي عرض على الشركات المصرية تنظيم معرض لمنتجاتها فى ليبيا على غرار المعرض الليبي التونسي، وهو ما سيتم الترتيب له عقب زيارة الوفد الليبي لمعرض اتحاد الصناعات وتحديد القطاعات الأكثر طلبا.

وفي سياق متصل، أكد الشاهد على أهمية المناقشات التي دارت خلال الاجتماع مع الوفد رفيع المستوى من جمهورية تتارستان الروسية بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التتارى، ورؤساء كبريات الشركات في مجالات البترول والغاز والشاحنات والمركبات الثقيلة والمعدات الطبية، حيث تناولت سبل دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتشجيع الشراكات الصناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الإنتاجية واللوجستية، لرفع قيمة التبادل التجاري التى تصل حاليًا إلى نحو 27 مليون دولار فقط وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بإمكانيات البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.