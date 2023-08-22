الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

افعلوها ولن تندموا!

خير الناس أنفعهم للناس؛ قيمة الإنسان في الحياة تتحدد بمقدار ما يتقنه، ما يعمله، ما يقدمه لبلده وأهله من نفع؛ يقول رسولنا الكريم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله".. ما جدوى العلم إذا لم يخفف متاعب البشر، ما جدوى الصداقة إذا لم يكن الصاحب عونا لصاحبه، يواسيه في الشدة، يزوره في المرض، يفرج عنه كربة من كربات الدنيا.


لا تحقرنّ من المعروف شيئًا، لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل.. الله سبحانه وتعالى أدخل رجلًا الجنة في كلب سقاه، بينما دخلت امرأة النار في هِرّة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.. 

Advertisements

قضاء حوائج الناس

ومن علامات توفيق الله للعبد: أن يجعلهُ الله ملجأ للناس.. يُفرّج هما، يُنفّس كربا، يقضِي دينا، يُعين ملهوفا، ينصر مظلومًا.. ينصحُ حائرًا، يُنقذ متعثرا، يرشد عاصِيا.. فالدين النصيحة.


يقول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ"


ومثل هذا المرء لا يُخزيه الله أبدًا، فمن أحسن إلى عباد الله كان الله إليه بكل خير أسرع، بل وسيرى من ألطافِ الله ما لا يخطر له على بال.. فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
 

ويقول صلى الله عليه وسلم (أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهرًا"..

 

قضاء حوائج الناس يهزم نوازع الأنانية في النفس البشرية، ويحيلها إلى إيثار جميل يخلق مجتمع الحب والترابط والتماسك والأمل والقوة، الحب سفينة الأمان التي تفتح الباب لرحمات الله التي نحن أحوج ما نكون لها في زمن الأوبئة والغلاء والحروب وغضب الطبيعة والتغير المناخي المدمر.. 

صلاح يكتب التاريخ.. كعادته!

للتوبة شروط.. وللقبول دلائل وعلامات!

ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط.. تفقدوا جيرانكم.. أقرباءكم، مدوا لهم يد العون.. لذة العطاء أكبر بكثير من لذة التملك والاستحواذ..افعلوها ولن تندموا. 
ختام الكلام:
إذا أردت أن تهدم حضارة؛ احتقر مُعلِّمًا، وأذلّ طبيبًا، وهمّش عالمًا، وأعطي قيمة للتافهين. (مالك بن نبي)

صنائع المعروف حب الناس قضاء حوائج الناس قيمة الانسان العطاء الصداقة الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

الأكثر قراءة

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024

علوم البترول والتعدين في المقدمة، تنسيق كليات العلوم 2023 بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية الحقوق 2023

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

لجنة جديدة لإدارة الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

اللحظات الأولى لحادث الطريق الساحلي المروع (فيديو)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة طفلة داخل سيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

نصائح وزارة الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يقدم حلا خاصا لمنع إدمان الأطفال للسوشيال ميديا

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

المزيد
الجريدة الرسمية