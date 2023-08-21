الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

صلاح يكتب التاريخ.. كعادته!

محمد صلاح نجمنا العالمي خُيِّر بين المال والمجد الكروي؛ فانحاز إلى الأخير.. والقصة باختصار أن اتحاد جدة السعودى عرض 6 مليارات جنيه راتبًا سنويًا لمحمد صلاح خلال موسمين مقابل الرحيل عن ليفربول الإنجليزي لكن صلاح اختار بعقلانية شديدة البقاء في الدوري الإنجليزى.  


وبصرف النظر عما قالته تقارير صحفية أفادت في وقت سابق أن محمد صلاح أبلغ مسئولي اتحاد جدة موافقته على الانضمام إلى الفريق السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري فإن ردّ صلاح لم يتأخر بل جاء سريعًا موثقًا ومباشرًا دون مواربة.. 

Advertisements

الهداف التاريخي لفريق ليفربول 

حيث نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو ظهر بعض من نجوم المسابقة مع محمد صلاح الذي قال: "هذا هو الدوري الإنجليزي، حيث الرغبة والدراما والجمال والنجوم هو أفضل دوري في العالم".. 

 

وتلك في رأيي مقومات حقيقية لمزيد من الإبداع والتألق والعالمية التي ربما تسبق في الأهمية مجرد الحصول على المال رغم أهميته الشديدة التي أغرت نجومًا وأساطين اللعبة بترجيح كفة الدوري السعودى.


ويمكن القول باطمئنان أن نجمنا العالمي محمد صلاح إنحاز لإنجازاته المعنوية على حساب المال، وانحاز لناديه ليفربول على غير ما فعل غيره من نجوم يشار لهم بالبنان سارعوا بالانضمام لأندية سعودية لقاء ملايين الدولارات.. ومعظمهم للأسف جاوز الثلاثين من عمره، ولم يعد في جعبتهم ما يقدمونه للدوريات الأوروبية التي تمتاز بالإبداع وقوة المنافسة والجمال والإثارة والشهرة وتضم أغلب نجوم اللعبة في العالم.


رأيي أن صلاح كان موفقًا في اختياره؛ ذلك أنه أراد أن يواصل  كتابة تاريخ مشرف لنفسه وبلده ووطنه العربي كله بما أحرزه ولا يزال من أرقام قياسية لم تشفع له للأسف في التتويج بجوائز الأفضل عالميًا رغم أنه كان يستحقها بالفعل لولا انحيازات مفضوحة وعنصرية للأسف فهو الأفضل أداءً ومهارة وخلقًا رغم محاولات تهميشه وتجاهله لحسابات أخرى.


ويكفي محمد صلاح أنه الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفا سجلها في 205 مباريات، كما انتزع صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول من الدولي الإنجليزي السابق روبي فاولر، الذي تربع على عرش الصدارة لسنوات طويلة برصيد 128 هدفا سجلها في 266 مباراة خلال فترتين لعبهما بقميص ليفربول الأولى من عام 1993 حتى 2001، والثانية موسم 2006-2007

للتوبة شروط.. وللقبول دلائل وعلامات!

ولا يُرفع بلاءٌ إلا بتوبة!


محمد صلاح على موعد جديد مع التاريخ؛ فلاعبنا القدير لم يتجاوز الواحد والثلاثين عامًا مقارنة بـ 38 عامًا لكريستيانو رونالدو وميسى 36 عامًا.. ومن ثم فهو قادر على إحراز مزيد من البطولات والأرقام ليصنع السعادة والتشويق والإعجاب والتاريخ كعادته منذ احترف فى أوروبا.. وأخيرا سيظل الدوري الإنجليزي أقوى الدوريات في العالم.. كل التوفيق لنجمنا العالمي الخلوق.

اتحاد جدة السعودي الدوري الانجليزي الدوري السعودي العالمي محمد صلاح محمد صلاح ليفربول اتحاد

مواد متعلقة

هل هو مجرد جذب أنظار؟!

أوراق العمر.. تتساقط!

أين حمرة الخجل؟!

حسن الرشيدى.. رحيلك أدمى قلبي!

الأكثر قراءة

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

الحكومة توضح حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

قبل الحكم، تعرف على تفاصيل اتهام مرتضى منصور بسب موظفة عمومية

تأكيدا لانفراد فيتو، الزمالك يعلن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد عيد ويطالب بإيقافه

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

ساويرس يعلق على تغيير محمد الحلو لمطلع أغنيته بـ"عمار يا سعودية"

فيتو تنشر نص استقالة القائم بأعمال المدير المالي للزمالك (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع 4 أشخاص أثناء صعودهم إلى بركان في المكسيك (فيديو)

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

المزيد

انفوجراف

أقوى 5 أساطيل بحرية في العالم لعام 2023 ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم رعاية الوالدة المسنة، وهل الرعاية واجبة على الذكور أم الإناث أم على الاثنين؟

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية