تطور جديد في قضية سب محامي عبد الله رشدي لجيهان العراقية

قررت محكمة جنح المعادي تحديد جلسة 3 سبتمبر لاستكمال نظر قضية ارتكاب محامي عبدالله رشدي لاتهامه بـ السب والقذف والطعن في الأعراض المرتبطة باتهام عبدالله رشدي بالتحرش بالسيدة جيهان العراقية، وذلك للتحقيق والاستجواب.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

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ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف , وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

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