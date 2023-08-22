الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أوكرانيا تستعد لتجنيد طيارين أجانب لقيادة مقاتلات إف 16

مقاتلات إف 16، فيتو
مقاتلات إف 16، فيتو

كشف مسؤول أوكراني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16" التي تتسلمها من دول الناتو خلال الفترة المقبلة.


نقل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا 


وقالت صحيفة التايمز البريطانية تقرير لها، إن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أكد أن كييف مستعدة لقبول أي طيارين أجانب ذوي خبرة لا يخدمون في القوات المسلحة لبلادهم".

وأوضح المسؤول الأوكراني، أنه لا يوجد في التشريع الأوكراني ما يعيق قبول طيارين أجانب في صفوف القوات الأوكرانية، معربا عن أمله في أن يشارك طيارون غربيون من أصول أوكرانية طوعا في قيادة مقاتلات "إف-16".

وأضاف  أوليكسي دانيلوف،:" متأكد من وجود مثل هؤلاء الأشخاص، وومن استعدادهم للدفاع عن وطنهم".

وفي وقت سابق كشفت الإدارة الأمريكية  أن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.

وفي بيان صادر عنه قال البيت الأبيض، إن أوكرانيا ستحصل على طائرات "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.

وفي السياق ذاته قالت رئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن في وقت لاحق إن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن إن هولندا سترسل 42 مقاتلة أخرى.

وعلى الجانب الأخر حذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي قد تتسبب في خطر وقوع اشتباك مسلح مباشر مع روسيا الاتحادية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.

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تأثير صفقة إف 16 على الوضع الميداني في الحرب 


وحذر لافروف من أن حيازة كييف لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبره روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.
في حين قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن مقاتلات إف 16 لن تحدث أي تغيير ميداني لصالح أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.
وأوضح الخبير العسكري أن سبب ذلك أن كييف ستتلقى عدد محدود من هذه المقاتلات والذي لن يكون كافي لمواجهة الأسطول الروسي المكون من ألاف الطائرات.

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أوكرانيا مقاتلات إف 16 كييف إف-16 الناتو روسيا

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