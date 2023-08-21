أوكرانيا تلجأ إلى نظام صاروخي من بقايا الاتحاد السوفيتي في الحرب ضد روسيا

لجأت أوكرانيا إلى نظام صاروخي يعود إلى فترة الاتحاد السوفيتي ضمن خطة الهجوم المضاد ضد روسيا.

ولفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن كييف تستخدم نظاما صاروخيا ضخما من عهد الاتحاد السوفيتي طوله 36 قدما؛ لإصابة أهداف برية داخل روسيا.



نظام صاروخي من الاتحاد السوفيتي لقصف أهداف روسية

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" الإخباري عن وزارة الدفاع البريطانية أن "أوكرانيا تستخدم بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار التي تضرب موسكو بانتظام، صواريخ من نوع A-5 GAMMON تضرب روسيا".

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وذكرت الوزارة، بأن أوكرانيا قامت "بسحب السلاح المعروف أيضًا بنظام صواريخ سطح-جو S-200، الذي يبلغ وزنه 7.5 طن وطوله 36 قدمًا من دوره في الدفاع الجوي، وباتت تستخدمه كصاروخ بالستي للهجوم على الأرض".

وأرجع موقع "فوربس" استخدام كييف للأسلحة القديمة، إلى تعويض النقص في مخزون السلاح الأوكراني، خصوصا من الصواريخ الباليستية توشكا.

وأظهر مقطع فيديو، ما يبدو أنه صاروخ V-860 أو V-880، وهو يصيب الأرض في مقاطعة بريانسك في روسيا، شمال الحدود مع أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس، يوم السبت، بأن كييف حاولت ضرب القرم باستخدام نظام S-200 معدل، دون معرفة عدد هذه الهجمات، ولكن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على الأراضي الروسية.

وبحسب موقع فوربس يمكن لنظام S-200 ضرب الأهداف على بعد يصل إلى 190 ميلا وعلى ارتفاع يصل إلى 130,000 قدم في دور الدفاع الجوي، ويفترض أن يكون هذا المدى أكبر في دور الهجوم على الأرض.

وتعد الضربات داخل الأراضي الروسية ذات أهمية استراتيجية، خصوصا وأن الرئيس فلاديمير بوتين ربما هاجم أوكرانيا معتقدًا أنه لن يكون له تأثير كبير على الروس.



تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16

وفي سياق آخر أكد خبير عسكري، أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" لن يغير الوضع كثيرا في صراع موسكو وكييف، خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات والأسلحة.

وقال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان في تصريحات خاصة لفيتو، على أن طائرات إف 16 لن تغير الكثير لأن الدفاع الجوي الروسي وخصوصا منظومات الدفاع الجوي "إس 300" و"إس 400" ستقوم بتدمير هذه الطائرات، بالإضافة إلى أن موسكو تمتلك طائرات متطورة مثل السوخوي 35 قادرة على تدمير الـ إف 16 بسهولة.

وأضاف الخبير العسكري: "تزويد أوكرانيا بالـ إف 16 يأتي في اطار الحرب النفسية ضد روسيا، والضغط عليها للتفاوض مع أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب التي تخطت العام ونصف حتى الآن".

وتابع: "تزويد أوكرانيا بالطائرات الأمريكية إف 16 لن يغير موازين الحرب، ولن يزيد القدرة القتالية لأوكرانيا".

تسليم هولندا والدنمارك طائرات اف 16 لأوكرانيا



وأمس، أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن بلاده والدنمارك ستسلمان عددًا من مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

جاء إعلان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا أمس، فى سياق الدعم الغربى لـ هجوم أوكرانيا المضاد.

وأشار مارك روته، إلى أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات "إف 16" المقاتلة التي ستقدمها إلى أوكرانيا.

ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات "إف 16" للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

يشار إلى إن تمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز "إف 16" قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف العام المقبل 2024،. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية وافقت قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.