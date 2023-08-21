خبير يكشف لـ فيتو تداعيات إرسال طائرات F16 إلى أوكرانيا على المعارك مع روسيا

أكد خبير عسكري، أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" لن يغير الوضع كثيرا في صراع موسكو وكييف، خاصة بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات والأسلحة.



وقال اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان في تصريحات خاصة لفيتو، على أن طائرات إف 16 لن تغير الكثير لأن الدفاع الجوي الروسي وخصوصا منظومات الدفاع الجوي "إس 300" و"إس 400" ستقوم بتدمير هذه الطائرات، بالإضافة إلى أن موسكو تمتلك طائرات متطورة مثل السوخوي 35 قادرة على تدمير الـ إف 16 بسهولة.

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وأضاف الخبير العسكري: "تزويد أوكرانيا بالـ إف 16 يأتي في اطار الحرب النفسية ضد روسيا، والضغط عليها للتفاوض مع أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب التي تخطت الـعام ونصف حتى الآن".

وتابع: "تزويد أوكرانيا بالطائرات الأمريكية إف 16 لن يغير موازين الحرب، ولن يزيد القدرة القتالية لأوكرانيا".

تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف 16

وأمس، أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن بلاده والدنمارك ستسلمان عددًا من مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

جاء إعلان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أثناء زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا أمس، فى سياق الدعم الغربى لـ هجوم أوكرانيا المضاد.

وأشار مارك روته، إلى أن هولندا لا يمكنها تحديد عدد طائرات "إف 16" المقاتلة التي ستقدمها إلى أوكرانيا.

ويمثل الإعلان أول تعهد فعلي بتسليم طائرات "إف 16" للقوات المسلحة الأوكرانية، ويأتي بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.

يشار إلى إن تمتلك هولندا حاليًّا 24 طائرة من طراز "إف 16" قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجيًّا بحلول منتصف العام المقبل 2024،. وعرضت هولندا 18 طائرة أخرى للبيع.

كما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بدء تدريبات طياري كييف على المقاتلات الأمريكية "إف-16" مشيرا إلى أن المدربين سيقدمون تقريرا عند الانتهاء منها وإتقان الطيارين للأمر.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن التقارير ذات الصلة حول تأهيل الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة عندما يرى المدربون أن الطيارين والمهندسين والفنيين قد أتقنوا المهارات الجديدة وأنهم بدأوا في التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم البعض.

وقال ريزنيكوف: "سيتم تخصيص فترة التحضير هذه في صيغة فهم من أجل مواصلة العمل على مشروع بحيث نمتلك من خلاله طائراتنا الخاصة بنا. والأهم من ذلك، كم عددها؟".

إلى ذلك، رفض ريزنيكوف الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالتدريبات، معربا عن ثقته في أن قوات كييف ستستخدم بالتأكيد مقاتلات "إف-16"، ولكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك بالضبط.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية وافقت قبل أيام على توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا من قبل الدنمارك وهولندا.

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