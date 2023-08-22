نيوكاسل يونايتد يتعاقد رسميا مع لاعب تشيلسي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن استعارة لاعب تشيلسي، بعقد يتضمن الشراء الإلزامي في الصيف المقبل.

ويجبر هذا البند نادي نيوكاسل على دفع 27 مليون إسترليني الصيف المقبل (32 مليون يورو) إضافة لـ7 ملايين أخرى كمتغيرات لنادي تشيلسي.

ويعد هال (18 عاما) هو خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، بعد تألقه الموسم الماضي مع تشيلسي الذي خاض معه 12 مباراة مع الفريق الأول.

وتم اختيار هال، الظهير الأيسر، كأفضل لاعب في فريق الرديف لنادي تشيلسي الموسم الماضي، لكن حاجة النادي لبيع لاعبين من أجل استيفاء شروط قواعد اللعب المالي النظيف أجبرته على الاستغناء عنه.

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وقال هال: "إنني فخور للغاية بالانضمام لهذا النادي، أنا وأسرتي نشجع نيوكاسل، إنه ناد كبير ولا أطيق الانتظار".

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.