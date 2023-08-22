الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

نيوكاسل يونايتد يتعاقد رسميا مع لاعب تشيلسي

تشيلسي،فيتو
تشيلسي،فيتو

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن استعارة لاعب تشيلسي، بعقد يتضمن الشراء الإلزامي في الصيف المقبل.

ويجبر هذا البند نادي نيوكاسل على دفع 27 مليون إسترليني الصيف المقبل (32 مليون يورو) إضافة لـ7 ملايين أخرى كمتغيرات لنادي تشيلسي.

ويعد هال (18 عاما) هو خامس صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف، بعد تألقه الموسم الماضي مع تشيلسي الذي خاض معه 12 مباراة مع الفريق الأول.

وتم اختيار هال، الظهير الأيسر، كأفضل لاعب في فريق الرديف لنادي تشيلسي الموسم الماضي، لكن حاجة النادي لبيع لاعبين من أجل استيفاء شروط قواعد اللعب المالي النظيف أجبرته على الاستغناء عنه.

Advertisements

وقال هال: "إنني فخور للغاية بالانضمام لهذا النادي، أنا وأسرتي نشجع نيوكاسل، إنه ناد كبير ولا أطيق الانتظار".

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل 

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

هدف ريال مدريد وبرشلونة يقترب من تشيلسي مقابل 10 ملايين يورو فقط

تشيلسي يعلن خضوع تشوكويميكا لعملية جراحية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هال تشيلسي نيوكاسل نادي نيوكاسل نيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

هدف ريال مدريد وبرشلونة يقترب من تشيلسي مقابل 10 ملايين يورو فقط

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، وست هام بـ 10 لاعبين يفوز على تشيلسي 3-1 (صور)

مانشستر سيتي يحقق انتصاره الثاني في الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل بهدف

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية