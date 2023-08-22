تشيلسي يعلن خضوع تشوكويميكا لعملية جراحية

الدوري الانجليزي، أعلن نادي تشيلسي، خضوع أحد نجوم الفريق في خط الوسط لجراحة في الركبة اليوم الثلاثاء.

وتعرض كارني تشوكويميكا، نجم تشيلسي، لإصابة أرغمته على الخروج من الملعب أمام وست هام يونايتد، مساء الأحد، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشوكويميكا، كان قد أحرز هدف التعادل لتشيلسي في المباراة، قبل أن يسقط فريقه في فخ الهزيمة عقب إصابته (1-3).

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: "تعرض كارني تشوكويميكا لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراتنا ضد وست هام يونايتد يوم الأحد، وخضع بالأمس لعملية جراحية وسيبدأ الآن تعافيه".

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وأضاف: "سيعمل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع القسم الطبي بالنادي في فترة إعادة التأهيل".

مدة غياب تشوكويميكا

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت"، فإن فترة غياب تشوكويميكا عن المباريات ستصل إلى 6 أسابيع.

ويعتبر تشوكويميكا، من اللاعبين الشبان الذين يعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي رفض بيع اللاعب أو إعارته، ووضعه في خططه للموسم الحالي.

كان تشوكويميكا، قد انتقل إلى تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أستون فيلا، وخاض مباراة الجولة الأولى أمام ليفربول أساسيًا أيضًا.

وفاز فريق وست هام على ضيفه تشيلسي 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل المغربي الدولي نايف أكرد هدف وست هام في الدقيقة 7، وتعادل كارني تشوكويميكا لفريق تشيلسي في الدقيقة 29، وأضاف أنطونيو الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 53، وسجل البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا الهدف الثالث في الدقيقة 90+5 من ضربة جزاء.

وأضاع الأرجنتيني إنز فرنانديز ضربة جزاء لفريق تشيلسي تصدى لها ألفونس أريولا حارس وست هام في الدقيقة 43.

وتعرض نايف أكرد للطرد في الدقيقة 67.

تشكيل وست هام ضد تشيلسي

ألفونس أريولا - فلاديمير كوفال - كورت زوما - نايف أكرد - إيمرسون بالميري - وارد براوس - توماس سوتشيك - لوكاس باكيتا - جارود بوين - سعيد بن رحمة - مايكل أنطونيو.

تشكيل تشيلسي أمام وست هام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، كونور جالاجير، بن تشيلويل، كارني تشوكويميكا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون.