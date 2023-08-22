المعمل الكيماوي يحدد مصير عاطل بعد ضبطه بكمية من الهيروين في الإسماعيلية
قررت نيابة فايد الجزئية ارسال عينة من مخدر الهيروين تم ضبطها بحوزة عاطل بنطاق دائرة المركز، وذلك للمعمل الكميائي للبت في مصير حائزها.
كان اللواء هشام مروان، مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من وحدة مباحث مركز فايد، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد بتمكن النقيب محمد عبد الباسط، من ضبط، أحمد ع.، الشهير بسمانة، تاجر مخدرات وبحوزته 22 تذكرة هيروين، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز فايد.
الإتجار في المواد المخدرة
كما تم ضبط مبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجري المواد المخدرة.
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