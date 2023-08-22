موعد إعلان قائمة الأهلي النهائية لكأس العالم للأندية

الأهلي،تلقي النادي الأهلي إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلي 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

و أزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو خاص للإعلان عن قميص النادي الأهلي الجديد.

وكتب الأهلي عبر صفحته الرسمية: امبارح، النهارده والى الابد.. إليكم القميص الأساسي للنادي الأهلي لموسم ٢٣ -٢٤، متاح لأعضاء adiclub من الآن، وفي المتاجر واونلاين من ٢٥ أغسطس.

يظهر الأرجنتيني كارلوس بيرينجير مدرب الأهلي الجديد غدا الأربعاء داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك علي هامش حفل الفرق الرياضية الذي سيقيمه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب غدا بمقر النادي بالجزيرة.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اصطحاب الأرجنتيني كارلوس بيرينجير ليكون مساعدا له في الجهاز الفني للفريق ابتداء من الموسم الجديد ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير شامل عن حالة رضا سليم لاعب الأهلي الجديد الذي ينفذ برنامج تأهيلي استعدادا للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر برنامج خاص لتجهيز اللاعب المغربي الجديد لفترة إعداد الموسم الجديد بعد التعاقد معه قادما من صفوف الجيش الملكي المغربي.

رضا سليم

يرسل النادي الأهلي يوم 30 أكتوبر القادم قائمته الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية الذي يقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلي 24 ديسمبر.

وبات من المنتظر أن تضم قائمة الأهلي الأولية 35 لاعب وفقا للوائح المنظمة للبطولة التي يشارك فيها الأهلي.

وكان الأهلي أعلن عن تغيير شكل الشعار الخاص بالنادي خلال الفترة المقبلة ابتداء من الموسم الجديد حيث من المقرر أن يعود لاعبو المارد الأحمر للتدريبات الجماعية الخميس استعدادا لبداية موسم جديد.

عودة تدريبات الأهلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

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ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.