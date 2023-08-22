الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حماس: تصاعد العمليات الحل الوحيد لحماية الفلسطينيين

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، أن العمليتين النوعيتين في الخليل وحوارة تقدمان الردّ الطبيعي والمشروع على جملة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين.

ووصف الرشق العمليتين بأنهما تشكلان صفعة على وجه الاحتلال، وانتكاسة لكل إجراءاته الأمنية في مختلف أنحاء الأرض المحتلة.

 

أساليب الاحتلال الاستخباراتية والأمنية

وشدد القيادي في حركة حماس على أن «تصاعد عمليات المقاومة في الآونة الأخيرة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة هي الحل الوحيد لحماية مستقبل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في ظل مشروع استيطاني هادف لابتلاعها ككل، خاصة ضمن مشاريع اليمين الصهيوني الخطيرة».

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وأضاف أن «عمليات المقاومة الأخيرة وتفاصيلها الميدانية تؤكد أنها أصبحت ذات نوعية بشكل أكبر، لأنها حدثت في أوقات وجيزة، وبأقل الخسائر، وبطريقة احترافية، ما يؤكد أن المقاومة تستخلص الدروس وتأخذ العبر من مسيرتها الممتدة، وتنجح في إفشال كل أساليب الاحتلال الاستخباراتية والأمنية».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذي عملية إطلاق النار في الخليل والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر.

 

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة جنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في البيان الصادر عنها اليوم:" إن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فجر اليوم".


وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. وشهدت الضفة المحتلة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها اشتباكات ومواجهات.

ويوم السبت الماضي استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـمخيم بلاطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتوفى الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة قرب مخيم بلاطة خلال الاقتحام الأخير لقبر يوسف الأسبوع الماضي. وأعلن في نابلس عن استشهاد المقاوم الشاب محمد أبو عصب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو عصب، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المرابط، وإن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

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