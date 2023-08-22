الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة جنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.


استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في البيان الصادر عنها اليوم:" إن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فجر اليوم".


وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. وشهدت الضفة المحتلة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها اشتباكات ومواجهات.

Advertisements


ويوم السبت الماضي استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـمخيم بلاطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتوفى الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة قرب مخيم بلاطة خلال الاقتحام الأخير لقبر يوسف الأسبوع الماضي. وأعلن في نابلس عن استشهاد المقاوم الشاب محمد أبو عصب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو عصب، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المرابط، وإن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.
 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين

والثلاثاء الماضي، استشهد  فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.


وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة أريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

txt

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

txt

جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية ‎

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال استشهاد شاب فلسطيني وزارة الصحة الضفة الغربية فلسطين مخيم بلاطة

مواد متعلقة

استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية ‎

جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا خلال مواجهات غرب نابلس

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

الضرائب تطالب مؤجري العقارات إخطار المأمورية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير

الأهلي يكشف عن قميص النادي الجديد (فيديو)

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

هاني ومعلول والسولية وبيبو في إعلان قميص الأهلي الجديد (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية