استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة جنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة.



استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في البيان الصادر عنها اليوم:" إن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فجر اليوم".



وأوضحت وزارة الصحة في بيانها أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. وشهدت الضفة المحتلة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها اشتباكات ومواجهات.

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ويوم السبت الماضي استشهد شاب فلسطيني، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـمخيم بلاطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وتوفى الشاب متأثرًا بإصابته الحرجة قرب مخيم بلاطة خلال الاقتحام الأخير لقبر يوسف الأسبوع الماضي. وأعلن في نابلس عن استشهاد المقاوم الشاب محمد أبو عصب خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة قبل أيام لتفجير منزلين في المخيم.

ونعت حركة حماس الشهيد أبو عصب، مؤكدة أن مخططات الاحتلال لاجتثاث المقاومة والقضاء على حاضنتها الشعبية وتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك ستفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني المرابط، وإن دماء الشهداء ستكون بمثابة لعنة تطارد جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل أراضينا المحتلة.



قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين

والثلاثاء الماضي، استشهد فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة أريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.