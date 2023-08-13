جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في مناطق الضفة الغربية ‎

شنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في بضع مناطق من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات.

اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة اليامون فجر اليوم، وأطلقت الرصاص العشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع أهالي البلدة بعد محاولتهم التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي.

وأصيب شابًّا بشظايا الرصاص وإصابته متوسطة ونقل إلى المستشفى، وأن الجيش انسحب بعد وقت ليس بالقصير.

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واعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيًّا في كمين عند حاجز "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد قضاء جنين، كما احتجزت 4 فلسطينيين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس وجميعهم من بلدة الطيبة غرب جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم العروب وحاصرت منزلًا وسط مواجهات عنيفة مع أهالي المخيم، واعتقلت فلسطينيًّا بعد تفتيش دقيق لمنزله داخل المخيم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المعتقل هو الأسير المحرر نادر عويضات، وتم اعتقاله على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس مؤخرًا حملات مداهمات إسرائيلية شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي ليلًا.

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