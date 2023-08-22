الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ساندي نحاس تجسد شخصية "علا" في مسلسل الغريب (فيديو)

ساندي نحاس، فيتو
ساندي نحاس، فيتو

مسلسل الغريب ، تشارك الفنانة ساندي نحاس في مسلسل الغريب والمقرر عرضه قريبًا عبر منصة شاهد، وتجسد ساندي خلال المسلسل شخصية علا.

 

ونشر حساب المنصة فيديو ترويجيًّا للشخصية، وأرفق تعليق “وثقت فيـــــه للعمى، بس دمَّـــر حالو ودمّـَــرها  انتظروا #ساندي_نحاس بدور علا في مسلسل #الغريب من أعمال شاهد الأصلية قريـــــبًا على #Shahid”.

 

آدم الشامي

يشارك الفنان آدم الشامي بشخصية رامي في مسلسل الغريب، وروجت منصة شاهد التي سوف تعرض المسلسل قريبًا لشخصية رامي عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

ونشر حساب المنصة فيديو ترويجيا للشخصية، وأرفقت تعليق "الطلعة من المصيبة، مش سهلة قد الفوتة عليها.. انتظروا #آدم_الشامي بشخصية رامي في مسلسل #الغريب من أعمال شاهد الأصلية قريـــــبًا على #Shahid”.

ومن جانبه، نشر آدم الفيديو وكتب عبر حسابه على موقع إنستجرام: “هو سبب المصيبة… #الغريب… قريبًا  انتظروني قريبًا بشخصية رامي من مسلسل #الغريب"، بينما علقت الفنانة فرح بسيسو بطلة المسلسل عبر خاصية الاستوري على إنستجرام “موهبة رائعة وخلق عالي آدم الشامي قريبًا في مسلسل الغريب”.

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شخصية الفنان محمد عقيل

الفنان محمد عقيل في مسلسل الغريب المقرر عرضه قريبًا على شاهد شخصية البيروتي والذي يصفه الحساب الرسمي لمنصة شاهد عبر موقع إنستجرام “اللي بيقوله بدو يصيـر.. ويا ويلكم من البيروتي.. انتظروا #محمد_عقيل بدور استثنائي في مسلسل #الغريب من أعمال شاهد الأصلية”.

مسلسل الغريب

تعرض منصة شاهد قريبًا مسلسل الغريب وهو أحدث أعمال الفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، وهو المسلسل الذي تشارك في بطولته مع الفنان السوري بسام كوسا وسوف تعرضه منصة شاهد حيث أنه من أعمالها الأصلية.

 

أبطال مسلسل الغريب

ويشارك في بطولة مسلسل الغريب النجوم بسام كوسا، فرح بسيسو، سعيد سرحان، جمال قبش، ساندي نحاس، آدم الشامي، محمد عقيل، والمسلسل إخراج صوفي بطرس وتأليف لانا الجندي ولبنى حداد.

 

قصة مسلسل الغريب

تدور قصة مسلسل الغريب من خلال الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة حول عامر الذي يهرب من الأسر، محاولًا استعادة حياته السابقة، ولكنه يكتشف أن الانتقام من أعدائه السابقين يستلزم الدخول في شراكات جديدة معهم تدفع بحياته إلى المحك. 

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