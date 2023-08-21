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ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب، مشادة حادة بين هنا الزاهد ووالدها (فيديو)

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

مسلسل سيب وانا اسيب، تحدثت نبيلة (هنا الزاهد) بتأثر مع والدها سيد الجندي (محمود البزاوي) خاصة أنه “مسطول” وغير مدرك لأي شيء من حوله بسبب إدمانه للمخدرات وذلك خلال الحلقة التاسعة من مسلسل سيب وأنا أسيب.

وعبرت بيلا عن مشاعر غضبها من والدها الذي كاد أن يضربها لولا تدخل شقيقها، ولقد قررت بيلا أخد والدتها وشقيقها معها بعيدًا عن ظلم الوالد.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

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ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل علي شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة يساند إبراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من إبراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

تصرف مفاجئ لأحمد السعدني

كشفت هنا الزاهد عن مشهد تعرضت فيه للضرب على يد أحمد السعدني خلال أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب.

حيث أعاد أحمد السعدني نشر “ستوري” لهنا الزاهد تكشف فيها عن مشهد ضربها فيه أحمد السعدني خلال مسلسل سيب وأنا أسيب حيث نشرت المشهد وكتبت “أنا في المشهد ده اتفاجئت بجد إنه ضربني وانا بتكلم بجد ومناخيري وجعتني بجد”.

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