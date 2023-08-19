السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

أبطال سيب وأنا أسيب،
أبطال سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة، شهد مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

 

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة

ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

 

Advertisements

 

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة يساند ابراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

 

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الاخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من ابراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

مسلسل سيب وانا أسيب 9

شهدت أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب 9 رحيل نبيلة وشقيقها ووالدتها من المنزل بعد مشادات مع والدها سيد الجندي.

وخلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 لا تزال نبيلة تحمل مشاعرها تجاه إبراهيم وتحاول مساعدة مشمش وبودة في زيجتهما، فتقرر أن تفتح لبودة باب رزق من خلال نشر مراجعة على صفحتها تساعد على جذب الجمهور إليه وبالتالي زيادة المترددين على الصالون الخاص به.

 

تفاصيل مسلسل سيب وانا أسيب 9

وتتزوج مشمش وبودة خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 ويتم إقامة حفل زفاف كبير لهما يحضر فيه كل محبيهم، وترسل سماح خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 رسالة إلى كارلوس من هاتف نبيلة تخبره أنها تحبه، وخلال تكريم نبيلة في مهرجان يرى إبراهيم رسالتها إلى كارلوس تزامنًا مع سؤال وجهته المذيعة لها عما إذا كانت علاقتها بكارلوس قد انتهت لترد نبيلة أنها لم تنته.

 

ويتحدث إبراهيم بالإيجاب عن نبيلة بالرغم من كل ما حدث ويخرج فتذهب وراءه ويعاتبها ثم يطلقها بالرغم من أنها أخبرته أنها تحبه.

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

عرض مسلسل عرابة بيروت قريبًا على شاهد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة مسلسل سيب وأنا أسيب سيب وانا اسيب سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل سيب وأنا أسيب 9، طلاق هنا الزاهد وأحمد السعدني

عرض مسلسل عرابة بيروت قريبًا على شاهد

أمازون تلغي قرار تجديد مسلسل The Peripheral لموسم ثانٍ

قصة مسلسل سفاح الجيزة تجذب الجمهور قبل عرضه

الأكثر قراءة

غدا بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

الأهلي يدرس استعادة مدافع الفريق من سيراميكا

رئيس شعبة الدخان: لا توجد انفراجة في أسعار السجائر و3 شروط لحل الأزمة

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي منتصف تعاملات اليوم السبت 19-8-2023

المقاولون العرب يكرم جدو قبل خطوته الجديدة بالانضمام لجهاز بيراميدز (فيديو)

شادي محمد لـ"فيتو": الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

طقس الغد، شبورة مائية على هذه الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم السبت 18-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

مسئولة أمريكية تتعرض لموقف محرج خلال لقاء تليفزيوني وسط الشارع (فيديو)

توقعات الأبراج حظك اليوم السبت 19-6-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2023، كل ما تريد معرفته عن الكليات والأقسام

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حرمان الفتاة من الميراث بحجة مصاريف التعليم أو الجواز؟

واعظة بالأوقاف تحذر من عدم الرضا بما قسمه الله للعبد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية وحدوث الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية