مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة، هروب هنا الزاهد مرة أخرى

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة، شهد مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة

ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

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وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة يساند ابراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الاخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من ابراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

مسلسل سيب وانا أسيب 9

شهدت أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب 9 رحيل نبيلة وشقيقها ووالدتها من المنزل بعد مشادات مع والدها سيد الجندي.

وخلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 لا تزال نبيلة تحمل مشاعرها تجاه إبراهيم وتحاول مساعدة مشمش وبودة في زيجتهما، فتقرر أن تفتح لبودة باب رزق من خلال نشر مراجعة على صفحتها تساعد على جذب الجمهور إليه وبالتالي زيادة المترددين على الصالون الخاص به.

تفاصيل مسلسل سيب وانا أسيب 9

وتتزوج مشمش وبودة خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 ويتم إقامة حفل زفاف كبير لهما يحضر فيه كل محبيهم، وترسل سماح خلال مسلسل سيب وانا أسيب 9 رسالة إلى كارلوس من هاتف نبيلة تخبره أنها تحبه، وخلال تكريم نبيلة في مهرجان يرى إبراهيم رسالتها إلى كارلوس تزامنًا مع سؤال وجهته المذيعة لها عما إذا كانت علاقتها بكارلوس قد انتهت لترد نبيلة أنها لم تنته.

ويتحدث إبراهيم بالإيجاب عن نبيلة بالرغم من كل ما حدث ويخرج فتذهب وراءه ويعاتبها ثم يطلقها بالرغم من أنها أخبرته أنها تحبه.