الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض آخر حلقتين من مسلسل سيب وأنا أسيب الليلة

أبطال سيب وأنا أسيب،
أبطال سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة، تعرض الليلة مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة ٩ والحلقة الأخيرة والتي ينتظرها متابعو المسلسل لمعرفة ما ستنتهي به أحداث مسلسلهم المفضل.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة

وفيما يتعلق ب مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة وبطبيعة الحال الحلقة ٩ فإنها سوف تعرض في تمام ال ١٢ صباحًا بتوقيت السعودية وستكون في الوقت ذاته بتوقيت القاهرة.

 

توقعات مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة

ونشر حساب منصة شاهد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام صورة يشجع الجمهور على توقع أحداث مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الأخيرة، وتوقع كثير من الجمهور نهاية سعيدة للمسلسل حيث رأي المتابعون أن بيلا ستعود  إلى حبيبها إبراهيم وستستغنى عن كل ما سواه.

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وأشار المتابعون أيضًا أنه في الأخير سوف يدعم بيلا وابراهيم كل من بعضهما البعض وسيساعدان بعضهما للوصول إلى أحلامهما.

 

الحلقة ٧ من سيب وانا اسيب 

كشفت الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب استمرار غيرة نبيلة (هنا الزاهد) على إبراهيم (أحمد السعدني) بالرغم من مرور سنوات على قصة حبهما وكالعادة نسمة (ساندي) هي السبب.

حيث اكتشفت بيلا أن هناك علاقة تجمع نسمة وإبراهيم وعبرت عن غضبها الشديد من فعلته.

 

رقصة جديدة لهنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

 

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

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