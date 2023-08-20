الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هنا الزاهد تنشر صورا بصحبة أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

أبطال سيب وانا اسيب،
أبطال سيب وانا اسيب، فيتو

مسلسل سيب وانا اسيب، حرصت الفنانة هنا الزاهد على أن تشكر من شاركها بطولة مسلسل سيب وانا اسيب عبر منشور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، كما نشرت مجموعة من الصور تجمعها بأبطال وصناع مسلسل سيب وانا اسيب الذي انتهى مؤخرًا.

وكتبت هنا عبر حسابها “ خلصت قصة نبيلة وابراهيم هتوحشونا.. بشكر كل حد اتعاملت معاه في مسلسل سيب وانا سيب اتبسط جدا وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد”.

وتابعت هنا في منشورها المرفق بصور تجمعها بالسعدني وأبطال مسلسل سيب وانا اسيب “شكرا للمخرج الكبير استاذ وائل احسان، شكرا شركة الصباح وانور على تعبك في المسلسل ده". 

Advertisements

هنادي مهنا تعلق على نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد أكدت على متابعتها لمسلسل سيب وانا اسيب الذي ظهرت من خلاله بشخصية سناء شقيقة أحمد السعدني من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام حيث نشرت عبر خاصية الأستوري بوستر المسلسل وعلقت قائلة “لقد بدأت بالفعل أفتقد بيلا وإبراهيم”.

 

أحمد السعدني وهنادي مهنا

 علق أحمد السعدني على “ستوري” نشرتها الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام والتي عبرت من خلالها عن افتقادها لشخصيات السعدني وهنا الزاهد في مسلسل سيب وانا اسيب قائلًا “نورتي المسلسل”.

ورد السعدني هو الآخر بـ “ستوري” عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

تفاعل الجمهور مع نهاية المسلسل

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وانا اسيب وجاءت النهاية متوقعة وغير متوقعة في الوقت ذاته، فبينما كان الأمر المتوقع أن تختار نبيلة العودة لإبراهيم حبيبها بعد منافسته مع كارلوس اللبناني، وبالفعل هو ما حدث، ولكن غير المتوقع هو أن تهرب مرة أخرى بعدما عادت لحبها بكامل إرادتها.

ولقد كانت النهاية مرضية لكثير من متابعي المسلسل خاصة أنها تمنح مساحة لجزء جديد من المسلسل وهو ما طلبه كثير من المتابعين، فقد علقت متابعة على حساب منصة شاهد الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة “مسلسل كوميدي جميل ياريت يبقي في جزء تاني بنفس الأبطال”، وقال آخر “يلا شدوا حيلكم يا شاهد نبغى جزء ثاني”، وأضافت أخرى “انا زعلت انو خلص المسلسل”.

وجاءت التعليقات إيجابية على تجربة ظهور أحمد السعدني وهنا الزاهد سويًا، حيث قالت متابعة “روعه المسلسل والكيمياء رهيبه بن السعدني وهنا”، وقالت متابعة “ثنائي رهيييب.. لازم يرجعو بأعمال تانية”.

كيف تفاعل الجمهور مع نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب؟

داليا شوقي لـ فيتو: مسلسل السفاح سيكون مفاجأة للجمهور وأحداثه مرعبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل سيب وأنا أسيب اخبار الفن سيب وانا اسيب هنا الزاهد الفن

مواد متعلقة

كيف تفاعل الجمهور مع نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب؟

داليا شوقي لـ فيتو: مسلسل السفاح سيكون مفاجأة للجمهور وأحداثه مرعبة

هنادي مهنا تعلق على انتهاء حلقات مسلسل سيب وأنا أسيب

مسلسل سيب وأنا أسيب، هنا الزاهد تكشف عن مشهد ضربها من السعدني

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

أول تحرك من وزير الرياضة بعد وصول استقالة مجلس الزمالك رسميا

كانوا رايحين يقابلوا المحافظ، إصابة 12 في انقلاب سيارة بالمنوفية

(انتي معفنة)، مفاجأة بشأن أزمة فيديو عمر كمال وحمو بيكا

الولادة بـ 2000 جنيه، تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع طبيب النساء المزيف

بعد رحيل مجلس مرتضى منصور، تفاصيل خارطة طريق مستقبل الزمالك وموعد الانتخابات الجديدة

بلغت 86 مليون جنيه، تفاصيل مستحقات لاعبي الزمالك قبل بدء فترة الإعداد

التصور النهائي لقائمة النادي الأهلي في الموسم الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الاستخارة مكتوب 2023 كما ورد عن النبي

ما مدى لزوم الكفارة في يمين اللغو؟ الإفتاء تجيب

ما المقصود بالكرسي في آية سورة البقرة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية