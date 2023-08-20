هنا الزاهد تنشر صورا بصحبة أبطال مسلسل سيب وأنا أسيب

مسلسل سيب وانا اسيب، حرصت الفنانة هنا الزاهد على أن تشكر من شاركها بطولة مسلسل سيب وانا اسيب عبر منشور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام، كما نشرت مجموعة من الصور تجمعها بأبطال وصناع مسلسل سيب وانا اسيب الذي انتهى مؤخرًا.

وكتبت هنا عبر حسابها “ خلصت قصة نبيلة وابراهيم هتوحشونا.. بشكر كل حد اتعاملت معاه في مسلسل سيب وانا سيب اتبسط جدا وعرفت ناس جميلة وخرجت بصحاب بجد”.

وتابعت هنا في منشورها المرفق بصور تجمعها بالسعدني وأبطال مسلسل سيب وانا اسيب “شكرا للمخرج الكبير استاذ وائل احسان، شكرا شركة الصباح وانور على تعبك في المسلسل ده".

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هنادي مهنا تعلق على نهاية مسلسل سيب وأنا أسيب

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد أكدت على متابعتها لمسلسل سيب وانا اسيب الذي ظهرت من خلاله بشخصية سناء شقيقة أحمد السعدني من خلال صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام حيث نشرت عبر خاصية الأستوري بوستر المسلسل وعلقت قائلة “لقد بدأت بالفعل أفتقد بيلا وإبراهيم”.

أحمد السعدني وهنادي مهنا

علق أحمد السعدني على “ستوري” نشرتها الفنانة هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام والتي عبرت من خلالها عن افتقادها لشخصيات السعدني وهنا الزاهد في مسلسل سيب وانا اسيب قائلًا “نورتي المسلسل”.

ورد السعدني هو الآخر بـ “ستوري” عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

تفاعل الجمهور مع نهاية المسلسل

وانتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وانا اسيب وجاءت النهاية متوقعة وغير متوقعة في الوقت ذاته، فبينما كان الأمر المتوقع أن تختار نبيلة العودة لإبراهيم حبيبها بعد منافسته مع كارلوس اللبناني، وبالفعل هو ما حدث، ولكن غير المتوقع هو أن تهرب مرة أخرى بعدما عادت لحبها بكامل إرادتها.

ولقد كانت النهاية مرضية لكثير من متابعي المسلسل خاصة أنها تمنح مساحة لجزء جديد من المسلسل وهو ما طلبه كثير من المتابعين، فقد علقت متابعة على حساب منصة شاهد الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام قائلة “مسلسل كوميدي جميل ياريت يبقي في جزء تاني بنفس الأبطال”، وقال آخر “يلا شدوا حيلكم يا شاهد نبغى جزء ثاني”، وأضافت أخرى “انا زعلت انو خلص المسلسل”.

وجاءت التعليقات إيجابية على تجربة ظهور أحمد السعدني وهنا الزاهد سويًا، حيث قالت متابعة “روعه المسلسل والكيمياء رهيبه بن السعدني وهنا”، وقالت متابعة “ثنائي رهيييب.. لازم يرجعو بأعمال تانية”.