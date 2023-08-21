الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل سيب وأنا أسيب، لحظة طلاق السعدني وهنا الزاهد (فيديو)

سيب وأنا أسيب، فيتو
سيب وأنا أسيب، فيتو

مسلسل سيب وأنا أسيب، انتهى مؤخرًا مسلسل سيب وأنا أسيب والذي لاقى إعجاب الكثير من الجمهور أثناء متابعة حلقاته، ولقد نشرت القناة الرسمية للفنانة هنا الزاهد عبر موقع يوتيوب فيديو للحظة التي قرر فيها إبراهيم إلقاء “يمين الطلاق" على نبيلة بعدما اكتشف أنها لا تزال على علاقة بكارلوس.

تصرف مفاجئ لأحمد السعدني

كشفت هنا الزاهد عن مشهد تعرضت فيه للضرب على يد أحمد السعدني خلال أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب.

حيث أعاد أحمد السعدني نشر “ستوري” لهنا الزاهد تكشف فيها عن مشهد ضربها فيه أحمد السعدني خلال مسلسل سيب وانا اسيب حيث نشرت المشهد وكتبت “أنا في المشهد ده اتفاجئت بجد أنه ضربني وانا بتكلم بجد ومناخيري وجعتني بجد”.

تفاصيل مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الاخيرة

شهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة إقدام بيلا على السفر بعد طلاقها من إبراهيم وتتفاجأ أن جواز السفر الخاص بها غير موجود فتذهب إلى شقة إبراهيم وتحضره من هناك، وتعبر لها عن حبه وهو كذلك.

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ويشهد مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة هجومًا من العصابة التي خطفت بيلا من قبل على شقيقها ويفدي سيد الجندي بنفسه لكي لا يصاب ابنه وتعرض إلى إصابة في بطنه بعد طعنه من قبل أحد أفراد العصابة بسكين.

وخلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة يساند ابراهيم حبيبته بيلا بالرغم من الانفصال في أزمتها مع والدها حتى يتحسن وتتفاجأ نبيلة بوجود كارلوس أمامها في الإسكندرية وتخبره بالحقيقة ويعرض عليها الزواج ولكنها تختار الزواج بإبراهيم.

وتعود نبيلة إلى طبيعتها وتستعرض حياتها بصورتها الطبيعية دون أي تزييف، وخلال مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة الاخيرة تكتشف أنها حامل ولكنها تختار أن تهرب من ابراهيم لكي تحضر مهرجان كان في فرنسا نظرًا لرفضه حضور المهرجان خوفًا عليها وعلى الجنين.

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