مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة، أبرز توقعات الجمهور

مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة، اقترب موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة حيث إن الحلقات سوف تعرض في الساعات الأولى من السبت ١٩ أغسطس.

توقعات مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

ونشر حساب منصة شاهد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام صورة يشجع الجمهور على توقع أحداث مسلسل سيب وأنا اسيب الحلقة الأخيرة، وتوقع كثير من الجمهور نهاية سعيدة للمسلسل حيث رأى المتابعون أن بيلا ستعود إلى حبيبها إبراهيم وستستغني عن كل ما سواه.

وأشار المتابعون أيضًا أنه في الأخير سوف يدعم بيلا وإبراهيم كل من بعضهما وسيساعدان بعضهما للوصول إلى أحلامهما.

Advertisements

الحلقة ٧ من سيب وأنا اسيب

كشفت الحلقة ٧ من مسلسل سيب وأنا أسيب استمرار غيرة نبيلة (هنا الزاهد) علي إبراهيم (أحمد السعدني) بالرغم من مرور سنوات على قصة حبهما وكالعادة نسمة (ساندي) هي السبب.

حيث اكتشفت بيلا أن هناك علاقة تجمع نسمة وإبراهيم وعبرت عن غضبها الشديد من فعلته.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة

وفيما يتعلق بـ مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت، وفيما يخص موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة الأخيرة بتوقيت السعودية فسيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٩ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وفيما يخص مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ١٠ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

رقصة جديدة لهنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو لرقصة جديدة لها من مسلسل سيب وأنا أسيب، وذلك أثناء خطفها من قبل العصابة، فقد طلب أحد أفراد العصابة منها الرقص ولبت رغبته تحت تهديد السلاح.

أحمد السعدني ينشر فيديو لكواليس المسلسل

أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.