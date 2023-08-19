أمازون تلغي قرار تجديد مسلسل The Peripheral لموسم ثانٍ

The Peripheral، في قرار مفاجئ من منصة أمازون برايم، أعُلن رسميا عن إلغاء قرار تجديد مسلسل The Peripheral، لموسم ثانِ، وذلك بعد ٦ أشهر، من إعلان أمازون قرار تجديد المسلسل، لموسم ثاني في شهر فبراير الماضي.

الموسم الأول من مسلسل The Peripheral

طرحت منصة البث الرقمي أمازون برايم، الموسم الأول من مسلسل الخيال العلمي The Peripheral، حصريا عبر منصها، في شهر أكتوبر ٢٠٢٢.

مسلسل The Peripheral من تأليف كتاب المسلسل الشهير West World، وتدور أحداث القصة في المستقبل عندما تقوم التكنولوجيا بتغيير العالم، حيث تقوم بطلة القصة باكتشاف رابط سري بين عالم بديل ومستقبل مظلم.

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منصة أمازون الرقمية

يذكر أن شركة مترو جولدوين ماير “إم جي إم” للإنتاج انضمت إلى استوديوهات أمازون ومنصتها الخاصة بالفيديو، في صفقة بلغت قيمتها 8.45 مليار دولار لمواجهة الشركات المنافسة في مجال البث الرقمي.

وتعمل إم جي إم في مجال الإنتاج السينمائي منذ ما يقرب من 100 عام، وهي تتكامل مع قطاع أمازون ستديوز للإنتاج الفني، الذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية، وأكدت أمازون علي إنها ستساعد في الحفاظ على تراث “إم جي إم” وأرشيف أفلامها، وستوفر للمشاهدين مجالًا أكبر لمشاهدة هذه الأعمال، وحصلت أعمال “إم جي إم” على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار.

وكانت شبكة أمازون أعلنت في مايو 2021 عن استحواذها على “مترو غولدوين ماير”، وحصلت بالتالي على مجموعة أعمال عدة، من بينها سلسلة أفلام جيمس بوند وروكي وذي سايلنس أوف ذي لامبس وبايزك إنستنكت.

ثاني أغلى صفقة استحواذ

وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر هول فودز الأميركية مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن إجازتها عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح أي مشكلة تتعلق بالمنافسة في أوروبا.

وواجهت الصفقة اعتراضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تثير قلقًا من تعزيز نفوذ أمازون في قطاع البث الرقمي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.