الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

محمد صلاح ولعنة إهدار ركلات الجزاء، أبرزها أمام السنغال وآخرها ضد بورنموث

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

“حاسم.. هداف.. إيجابي على المرمى”.. صفات إذا سمعتها سيخطر على بالك عدد قليل من لاعبي كرة القدم في العالم، يأتي على رأسهم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح الذي أصبح خامس هداف في تاريخ ليفربول بسبب غريزته التهديفية العالية، أصبح يعاني مؤخرًا في تنفيذ ركلات الترجيح التي كان أتقنها بشدة وحسم بها البطولة الأغلى للريدز في السنوات الأخيرة وهي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة ليفربول وبورنموث ولكن ارتدت له ووضعها في الشباك، وفي السطور التالية نعرض تقريرا بالأرقام عن ركلات جزاء محمد صلاح الضائعة.

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محمد صلاح ولعنة إضاعة ركلات الجزاء

خلال مشوار محمد صلاح في أوروبا سجل 26 ركلة جزاء وكان يسددها بإتقان شديد ولكنه في الفترة الأخيرة لازم الفرعون سوء حظ كبير في ركلات الجزاء أو بسبب اختلاف طريقة التنفيذ مما أدى إلى ضياع العديد من الركلات.

محمد صلاح هو المنفذ الأول لركلات الجزاء مع المنتخب الوطني وليفربول في الوقت الحالي، ولكن في العام الماضي أهدر محمد صلاح العديد من ركلات الجزاء المهمة يأتي على رأسها ركلة الجزاء التي أضاعها  “ مو ” أمام السنغال وصوبها خارج الثلاث خشبات.

ومع ليفربول أهدر محمد صلاح 3 ركلات جزاء من آخر 5 ركلات سددها في كافة البطولات.

وأشارت العديد من التقارير العالمية أن محمد صلاح أصبح مهددا بترك تنفيذ ركلات الجزاء لصالح أحد زملائه في الريدز خاصة بعدما أصبحت تمثل شبه عقدة للفرعون الذي كان مميزا فيها.

ويستعد أخبار فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

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