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رياضة

موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فيتو

ليفربول، يستعد أخبار فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

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ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة  ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الانجليزي، فيتو

أحداث 75 دقيقة من مباراة ليفربول وبورنموث 

وبدأت المباراة بهدف مباغت لفريق بورنموث ألغاه الحكم في الدقيقة الثانية ليعود نفس الفريق، ويتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 3 عن طريق سيمينو، وحاول الريدز معادلة النتيجة لكن القائم وقف أمام رأسية فان دايك، وتحصل اليسون حارس الليفر على بطاقة صفراء في الدقيقة 8.

ومنذ الهدف وحاول لاعبو الريدز بمعادلة النتيجة لكن تألق نيتو حارس بورنموث كان مسيطرًا على كل المواقف حتى استطاع لويس دياز خطف هدف التعادل للريدز في الدقيقة 27 وعاد صلاح لإحراز هدف التقدم لليفر في الدقيقة 37 بعد أن أكمل الكرة بعد إضاعته ركلة الجزاء.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة 53 تصدى لها حارس بورنموث نيتو، وحصل مالك اليستر لاعب الريدز علي بطاقة حمراء في الدقيقة 59 وأحرز جوتا الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 63.

تشكيل ليفربول 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز، جوتا.

تشكيل بورنموث 

وجاء تشكيل بورنموث على النحو التالي: 

حراسة المرمي: نيتو 

خط الدفاع: أرونس، زبراني، سينسي، كيركيز 

خط الوسط: روثويل، فيليب، كريسيتي 

خط الهجوم: سيمنيو، سولانكي، انتوني 

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.

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