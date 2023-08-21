الإثنين 21 أغسطس 2023
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منوعات

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

موجات الحر، فيتو
موجات الحر، فيتو

تسببت موجة حرّ ضربت أوروبا بتسجيل خط الدرجة صفر، وهو الارتفاع الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى حد أدنى، على ارتفاع قياسي يبلغ حوالي 5300 متر في سويسرا.

ويتولى خبراء أرصاد جوية تحديد خط الدرجة صفر باستخدام مناطيد طقس تقلع مرتين يوميًا من برن في غرب سويسرا.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية «ميتيو سويس» إلى أنّ ارتفاعًا جديدًا سُجّل ليل الأحد الإثنين عند 5298 مترًا «وهو رقم قياسي منذ بدء عمليات الرصد في العام 1954».

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مصلحة الأرصاد الجوية في سويسرا

وكان سُجّل الرقم القياسي السابق البالغ 5184 مترًا في 25 يوليو 2022.

وقالت ميتيو سويس إنّ المنطقة المعروفة بدرجة الصفر هي العتبة بين طبقات الهواء مع درجات حرارة أعلى من 0 درجة مئوية على ارتفاعات منخفضة، وتلك التي تقل درجات الحرارة فيها عن الصقيع على ارتفاعات أعلى.

وأضافت: "تؤثر درجة الحرارة صفر على الغطاء النباتي وخط الثلج ودورة المياه، ولها تاليًا تأثير كبير على موائل الإنسان والحيوان والنبات على السواء".

 

العالمية للأرصاد الجوية تعلق علي ارتفاع درجات الحرارة

أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيتيري تالاس"، أن موجات الحر مستمرة في تحطيم الأرقام القياسية، وهو ما يحمل تأثيرا كبيرا على صحة الإنسان، والنظم البيئية، والاقتصادات، والزراعة، وإمدادات الطاقة والمياه، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة المتزايدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأسرع ما يمكن.

وقال المسؤول الأممي- بحسب بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة- إنه "يتعين علينا تكثيف الجهود لمساعدة المجتمعات على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

 

تنبؤات وتحذيرات لحماية الأرواح من موجات الحر

وأضاف: "يقدم مجتمع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنبؤات وتحذيرات لحماية الأرواح وسبل العيش، بينما نسعى جاهدين لتحقيق هدفنا المتمثل في توفير نظم الإنذارات المبكرة للجميع".

ووفقا لدراسة نشرتها الأرصاد الجوية، فإنه لولا تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، لكانت هذه الأحداث الحرارية نادرة للغاية.. الصين كان من الممكن أن تشهد حدثا واحدا في كل 250 عاما تقريبا.. وإذا لم يقم البشر بتسخين الكوكب عن طريق حرق الوقود الأحفوري، كان من المستحيل تقريبا تسجيل درجات حرارة قصوى خلال شهر يوليو 2023 مثل التي شهدناها في الولايات المتحدة والمكسيك وجنوب أوروبا.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن موجات الحر الشديد تجتاح أجزاء واسعة من نصف الكرة الشمالي خلال هذا الصيف، الذي يتسم بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، مما تسبب في أضرار جسيمة لصحة الناس والبيئة، وتسببت حرائق الغابات في مقتل العشرات من الناس، وتدمير مساحات شاسعة، وأجبرت آلاف الأشخاص على الإجلاء في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الجزائر واليونان وإيطاليا وإسبانيا. 

وأفادت تقارير أممية بأن الانبعاثات من حرائق الغابات كانت الأعلى في هذه الفترة الزمنية في اليونان في آخر 21 عاما، وشهدت كندا أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، مما أضر بجودة الهواء بالنسبة لملايين الأشخاص في أمريكا الشمالية، وسجلت درجات حرارة سطح البحر أرقاما قياسية جديدة، مع موجات حر بحرية شديدة في البحر الأبيض المتوسط وقبالة سواحل فلوريدا.

يُشار إلى أن موجات الحر تعد من بين أكثر الأخطار الطبيعية فتكا، حيث يموت آلاف الأشخاص من أسباب مرتبطة بالحرارة كل عام.

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