أول تعليق من الصين على بيان قمة كامب ديفيد

نددت بكين بالبيان الصادر عن القمة الأخيرة بين واشنطن وسيئول وطوكيو، الذي ينتقد السلوك الخطير والعدواني للصين إزاء الخلافات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

أول تعليق من الصين علي بيان قمة كامب ديفيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين إن "في قمة كامب ديفيد، شوه قادة الولايات المتحدة واليابان والجمهورية الكورية صورة الصين وهاجموها بخصوص قضايا متعلقة بتايوان وقضايا بحرية".

واعتبر أن القادة تدخلوا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وزرعوا الخلاف عمدا بين الصين وجيرانها، معربا عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الحازمة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية.

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بيان قمة كامب ديفيد بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، دانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، ما قالت إنه "سلوك خطير وعدواني" للصين و"مطالبها البحرية غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

ويأتي هذا البيان المشترك، وسط توترات بين بكين والفلبين حول جزر مرجانية متنازع عليها.

وقال زعماء الدول الثلاث المجتمعون في قمة غير مسبوقة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية: "نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافوا: "نعيد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

تقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من أجل تحقيق مصالحها الجيوسياسية.

ونقلت الخارجية الصينية في بيان لها عن وانج قوله: "تحقيقا لاستراتيجيتها الجيوسياسية، قامت الولايات المتحدة مؤخرا بتضخيم الخلافات بين الصين والفلبين حول المياه الضحلة في رنآي جياو، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين البلدين، كما حرضهما على المواجهة، وتقويض السلام والهدوء في بحر الصين الجنوبي".

وتعتبر بكين منطقة رنآي جياو جزءا من أراضيها، وتطالب بإزالة السفينة العسكرية التي أرسلتها مانيلا إلى المنطقة عام 1999 وجعلتها تجنح هناك، في محاولة لتثبيت وجودها العسكري في المنطقة، إلا أن الفلبين ترفض ذلك وتصر على تبعية المنطقة التي تسميها "أيون جين" لها.