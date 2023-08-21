مجموعة سفن حربية روسية تصل إلى الصين

كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن وصول مجموعة سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء مدينة تشينجداو شرقي الصين.



سفن حربية روسية تصل إلى الصين

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أنهت السفن الروسية مهمتها في إطار مناورات مشتركة مع البحرية الصينية في المحيط الهادئ.



وبعد وصول السفن إلى الصين، أجرى الأميرال، فاليري كازاكوف، محادثات مع الأميرال قائد القيادة الشمالية المشتركة للجيش الصيني، وانغ داتشونج.



ومن جانبه وقال كازاكوف في تصريح صحفي: «اليوم أكملنا الدوريات المشتركة والتي أنجزنا خلالها عددا من مهام التدريب التي شملت الاستطلاع، وأعمال التدريب القتالي الأخرى».



ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية روسية وصينية تجري مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادي تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية.



وكشف تسجيل مصوّر نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" 9، سفنا كبيرة تبحر في تشكيل رباعي بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.



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ملء احتياطات الوقود أثناء تحرك المراكب

وتضمنت المناورات أيضًا تدريبًا على "ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب"، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفةً أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.



وأشارت الوزارة إلى أن "مفرزة سفن من سلاح البحرية الروسي، وذاك التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني تجري عمليات حاليا في مياه بحر الصين الشرقي".



وأكدت أنه "خلال هذه الفترة، أجرى بحارة من البلدين تدريبات مضادة للغواصات وتصدوا لضربة جوية نفّذها عدو وهمي كما أجروا تدريبات إنقاذ في البحر وأتقنوا مهارات الإقلاع والهبوط بواسطة مروحيات على سطح السفن الحربية".



وفيما توطّدت العلاقات بين موسكو وبكين حديثًا، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور علاقة روسيا بالحكومات الغربية.



من جانب آخر، ذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية مؤخرا، أن أساطيل سلاح البحرية التابعة للبلدين تسيّر دوريات في مناطق غرب وشمال المحيط الهادئ.

