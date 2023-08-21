الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في تصادم سيارتين بالسلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث تصادم بين سيارتين وأخرى دراجة نارية على الطريق الدائري وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

حادث تصادم على الطريق الدائرى 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى بنطاق دائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور انتقل رجال  المرور والإسعاف إلى موقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

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وكشف الفحص وقوع حادث التصادم بين سيارتين آحداهم ميكروباص ودراجة نارية واصيب شخصين ونقل المصابين الى المستشفى فيما رفع رجال المرور اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واعادتها لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:


- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

 

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

 

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

 

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.


- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

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قسم شرطة السلام الطريق الدائري غرفة عمليات المرور اخبار الحوادث اليوم النيابة العامة

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